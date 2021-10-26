Владимир Остапчук показал сестру-двойняшку и повторил фото 35-летней давности

Владимир Остапчук показал раритетное фото с сестрой / instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук в честь приезда сестры решил показать детские фотографии из семейного архива.

В своем Instagram-аккаунте Остапчук решил повторить фото с сестрой, сделанное 35 лет назад. На нем двухлетние Владимир и Ольга сидят на диване. Остапчук держит мяч в одной руке, а другой обнимает сестру.

На фотографии детям по два года. Фото сделано и повторено в Умани, откуда родом телеведущий.

"Фото с разницей в 35 лет. Спасибо, что приехала из Дании, сестричка ❤️ Люблю", - подписал фото Остапчук.

Владимир и Ольга - двойняшки. Сейчас Ольга живет в Дании с мужем и двумя сыновьями.

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Владимир Остапчук с сестрой-двойняшкой / instagram.com/vova_ostapchuk

Поклонники телеведущего утверждают, что на детском фото его сын Эван очень похож на Остапчука в двухлетнем возрасте, а его дочь Эмилия - на сестру Ольгу.

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Ранее Остапчук хвастался фотографиями с Филиппом Киркоровым с совместного ужина на отдыхе.