"Владеет оружием": Сумская рассказала, пойдет ли ее муж воевать

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, собирается ли ее муж Виталий Борисюк, поступать на службу в ВСУ.

Как сообщает ТСН, актриса сообщила, что в первые дни вторжения России в Украину ее муж пошел в военкомат.

Он ходил в военкомат, как и все военнообязанные. "К тому времени, когда он пришел, как раз началась война, через две недели он пошел в военкомат. Сказали, что пока не ко времени, потому что сегодня мы берем военных. Конечно, он не готов. В то страшное время те мужчины, которые остались у нас в доме в нашем микрорайоне, они защищали. Хотя и не терроборона, но они были полезны. И привезти какую-нибудь неотложную гуманитарную помощь, просто следить за двором", - прокомментировала Сумская.

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По ее словам, муж у нее спортивный, а также умеет обращаться с оружием и если его призовут, он пойдет на войну: "Тогда в военкомате ему сказали, что пока мы вам не даем согласия. Сначала заходят военные, люди, которые учились этой профессии. Все-таки Виталий актер. Конечно, он спортивный человек и владеет оружием. Если надо будет, ну а как же. Конечно, что отзовется", - сказала Сумская.

По словам Сумской, она волнуется за супруга. "Сегодня каждая женщина думает об этом. Мои мысли сегодня не столь важны как мнения тех женщин, которые потеряли своих мужчин. И тех женщин, мужчины которых защищают нашу страну. Они под огнем орков. Конечно, переживаю, все мы люди, боимся за своих мужчин", - сказала Сумская.

Напомним, ранее сеть взволновал любопытный кадр, на котором изображен цвет нашей культуры, ведь встретились две Народные артистки Украины - актриса Ольга Сумская и певица Нина Матвиенко.

Снимком на своей странице в Instagram поделилась Сумская. Это сэлфи, на котором она изображена в желтой вышиванке рядом с Ниной Митрофановной, также в традиционной украинской одежде. Обе женщины счастливо улыбаются в камеру.