Влад Яма показался на мексиканском курорте и нарвался на критику

Танцор, шоумен и хореограф Влад Яма, как и многие украинцы, спустя полтора года полномасштабной войны ощущает метаморфозы, которые неизменно происходят с каждым. Правда, его философские размышления аудитория в основном принимает в штыки.
На своей странице в Instagram Яма показал фото, которое было сделано в Тулуме, Мексика, за месяц до полномасштабного вторжения. Снимком он проиллюстрировал свою мысль про то, какой огромный путь прошел каждый из нас с рокового дня в феврале 2022 года.
Однако шоумену хочется оставаться оптимистом, и он верит, что впереди и его, и Украину ожидают лишь лучшие времена.
"Крутил галерею телефона (как свою жизнь) и в очередной раз убедился, насколько все изменилось с 24.02.22. И это не о геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд… Но верю, что добро победит, иначе… А сейчас – новое состояние, планы и мнения…" - отмечает Влад Яма.
Хореографа раскритиковали за новый пост, и оставили гневные комментарии: "Пост выглядит как оправдание себя", "А я крутила ленту Instagram, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе", "Главное после победы не дать вам, [трусам - неценз.], вернуться", и пр.
Правда, нашлись и подписчики, которые поддержали Яму, ведь его слова схожи с тем, что они сами чувствуют.
Ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы. Она прокомментировала будущую востребованность коллеги по "Танцях з зірками" на украинском телевидении.
Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.
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