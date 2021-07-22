Вкус свободы - актеры, сюжет и съемки нового украинского фильма

Вкус свободы / instagram.com/smaksvobody.film/

Режиссер сериала сериала "Казаки. Абсолютно лживая история" Александр Березань вместе с продюсером Еленой Моринцовой-Шулик снимают в Киеве фильм Вкус свободы - по мотивам книги Ольги Франко - "Первая украинская обще-практическая кухня".

Это первый украинский фильм, который показывает реалии поваров. Александр Березань, поведает историю о двух женских судьбах, с разницей в 100 лет и одинаковыми стремлениями и мечтами – сделать что-то новое и нужное, создавать, а не потреблять, показать многообразие и универсальность украинской кухни, сделать людей счастливее.

Вкус свободы - актеры

Адский Шеф Алекс Якутов,

Ирина Кудашова,

Татьяна Малкова,

Джамала,

Ирма Витовская.

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Вкус свободы - сюжет

По сюжету, молодая девушка-повар Варя теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе. Яркая, горделивая, остроумная – она убегает с востока на запад страны, чтобы доказать, что жизнь можно поменять, если очень хочется.

Неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко, зажигает девушку на смелую мечту – открытие ресторана имени госпожи Ольги.

Общий бюджет – 33,9 миллиона гривен. Из них фильм получил господдержку – 27,1 миллиона гривен.

Имена остальных актеров, трейлер и дата выхода будут сообщаться создателями позже.