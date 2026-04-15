"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

Виталий Кирсанов
15 апреля 2026, 12:25
Ольга Сумская вспомнила, что в своё время именно ей часто приписывали статус одной из самых сексуальных актрис.
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим мнением о том, кого сегодня можно считать самыми привлекательными и харизматичными актёрами страны. Об этом она рассказала в проекте "По зірках".

По её словам, в своё время именно ей часто приписывали статус одной из самых сексуальных актрис. Сейчас Сумская с улыбкой отмечает, что ей по-прежнему приятно получать подобные комплименты, и она старается соответствовать этому образу. Однако звание одного из самых сексуальных актёров она уверенно отдаёт своему коллеге Тарасу Цымбалюку.

Актриса рассказала, что во время их совместной работы он неизменно вызывает бурную реакцию у зрительниц. Особенно это заметно на спектаклях "Наши Кайдаши" и "Основной инстинкт", где его появление на сцене сопровождается восторгом зала.

"В зале просто визжат все девушки, а потом эти девушки стоят в очередь, чтобы с ним сфотографироваться", – подчеркнула актриса.

Кроме того, Сумская отметила и представительниц нового поколения актрис. По её мнению, одной из самых сексуальных сегодня является Ксения Мишина. Актриса призналась, что была впечатлена её работой в фильме "Бачу тебе", подчеркнув чувственность и эстетику сыгранных сцен.

Сумская также провела параллель со своим опытом, отметив, что в своё время тоже участвовала в откровенных съёмках, но всегда считала важным, чтобы такие сцены выглядели оправданно и художественно.

"Ксения Мишина поразила меня в фильме "Бачу тебе". Там такая эротика. Это я когда-то была такой смелой и снималась обнаженной. Были такие фильмы, где это было оправдано, кстати, по сценарию. И это было красиво и не было грубо. Поэтому Ксения выглядит идеально, роскошная леди", – подчеркнула Сумская.

Ранее Главред сообщал, что организаторы Евровидения 2026 в Вене ввели новые правила. Теперь во время конкурса на концерт можно будет проносить только огнеупорные флаги.

Ранее также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, возможно, тайно стал отцом в третий раз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Европой

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

ПВО Украины под угрозой: Зеленский заявил о критическом дефиците ракет

Располневшая звезда "Сватов" превратилась из молодой женщины в старуху

Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с ЕвропойФото

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
Как мгновенно определить свежесть куриного филе прямо у витрины: быстрый тест

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Любимая красотка: Галкин нежно обратился к Пугачевой

Девушка сделала ДНК-тест ради шутки: результат перевернул ее жизнь

"Рад видеть": экс-муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

Цены на бензин и дизель поползли вверх: сколько стоит топливо 15 апреля

В Украине семь областей остались без электроснабжения: в чем причина

Евро резко взлетел: свежий курс валют в банках и обменниках на 15 апреля

Урожай вырастет в разы: что лучше всего сажать вокруг яблонь

"Больше всего горжусь": Венс возмутил заявлением о прекращении помощи УкраинеВидео

"Это личная история": Дэниэл Рэдклифф назвал худший фильм из франшизы "Гарри Поттер"

Черный столб дыма и масштабный пожар: в России прогремели мощные взрывы - детали

У Путина появились новые полномочия в сфере армии: в ISW выражают опасения

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Дроны били по портам, вспыхнули пожары: последствия ночной атаки на ОдесчинуФото

Трамп заговорил об окончании войны с Ираном: СМИ раскрыли подробности

Почему бензин в Украине стоит, как при цене 130 долларов за баррель: анализ Геннадия Рябцевамнение

Дроны били по одной точке: РФ трижды за ночь атаковала СумыФото

Тяжёлая ночь: дроны атаковали Черкассы, есть раненые

РФ атаковала Днепр: горит админздание, повреждена новостройка, есть пострадавшаяФото

Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Фраза "закон подлости" является ошибкой - как правильно сказать на украинском языкеВидео

Как быстро подстричь когти коту без истерик и агрессии: малоизвестный секретВидео

Кто притягивает токсичных людей: астрологи назвали два знака зодиака

Конец эпохи: дизайнеры назвали виды штор, которые портят современный интерьер

Как сказать "бег трусцой" на украинском языке - правильный вариант знают не все

Вселенная расширяется гораздо быстрее: ученые ошеломлены загадкой темной энергии

Резкая смена погоды в Киеве и области: синоптики предупредили о заморозках

Массовая демобилизация из ВСУ: в Раде раскрыли ключевые изменения для военных

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита

Между "минусом" и летним теплом: синоптики рассказали, какая погода будет в Днепре

Жир исчезнет за 5 минут: секретный натуральный раствор чистит без усилий

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

РФ создает буферную зону вдоль госграницы: в DeepState назвали направление

Навсегда испортите: поверхности, которые нельзя чистить бумажными полотенцами

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Россия усиливает давление и готовит новое наступление: что происходит на фронте

В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в ЕвропеВидео

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливомнение

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненыхФото

Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожаяВидео

