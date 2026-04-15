"Визжат все девушки": Сумская назвала самых сексуальных актеров Украины

Ольга Сумская вспомнила, что в своё время именно ей часто приписывали статус одной из самых сексуальных актрис.

Сумская назвала имена самых сексуальных актеров Украины

Кратко:

Сумская назвала самого сексуальных актера Украины

Сумская назвала самую сексуальную актрису Украины

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим мнением о том, кого сегодня можно считать самыми привлекательными и харизматичными актёрами страны. Об этом она рассказала в проекте "По зірках".

По её словам, в своё время именно ей часто приписывали статус одной из самых сексуальных актрис. Сейчас Сумская с улыбкой отмечает, что ей по-прежнему приятно получать подобные комплименты, и она старается соответствовать этому образу. Однако звание одного из самых сексуальных актёров она уверенно отдаёт своему коллеге Тарасу Цымбалюку.

Актриса рассказала, что во время их совместной работы он неизменно вызывает бурную реакцию у зрительниц. Особенно это заметно на спектаклях "Наши Кайдаши" и "Основной инстинкт", где его появление на сцене сопровождается восторгом зала.

"В зале просто визжат все девушки, а потом эти девушки стоят в очередь, чтобы с ним сфотографироваться", – подчеркнула актриса.

Кроме того, Сумская отметила и представительниц нового поколения актрис. По её мнению, одной из самых сексуальных сегодня является Ксения Мишина. Актриса призналась, что была впечатлена её работой в фильме "Бачу тебе", подчеркнув чувственность и эстетику сыгранных сцен.

Сумская также провела параллель со своим опытом, отметив, что в своё время тоже участвовала в откровенных съёмках, но всегда считала важным, чтобы такие сцены выглядели оправданно и художественно.

"Ксения Мишина поразила меня в фильме "Бачу тебе". Там такая эротика. Это я когда-то была такой смелой и снималась обнаженной. Были такие фильмы, где это было оправдано, кстати, по сценарию. И это было красиво и не было грубо. Поэтому Ксения выглядит идеально, роскошная леди", – подчеркнула Сумская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

