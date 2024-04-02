Виктория Бекхэм с невесткой адски сплясала под старый шлягер Spice Girls

Известная дизайнерша и бывшая участница легендарного герлз-бенда Spice Girls Виктория Бекхэм станцевала вместе со своей невесткой Николой Пельтц под старый хит коллектива — Say You'll Be There.
Звездное семейство решило провести пасхальные каникулы на яхте, поэтому Никола Пельтц и Виктория Бекхэм были одеты в забавную одежду, а на голове у них — милые заячьи уши.
Мать семейства Бекхэм станцевала в коротких джинсовых шортах и черном топе, а лицо закрыла черными очками.
Никола, плясала на переднем плане, была в белой кофте и в штанцах того же цвета. Лицо свое нквестка Бекхэмов тоже прикрыла очками от солнца.
Обе смеялись и танцевали одновременно, а Виктория впоследствии подписала видео "Люблю тебя сильно" и поставила соцсетевой тег своей невестки.
Кто такая Виктория Бекхэм?
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.
Также жена Дэвида Бекхэма вышла в свет в экстравагантном пиджаке, за что в которой раз нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.
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