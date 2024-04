Виктория Бекхэм с невесткой адски сплясала под старый шлягер Spice Girls

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм развлекались на отдыхе, поэтому были одеты в забавную одежду, а на головах у них - уши зайца.

Виктория Бекхэм хорошо провела время с невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Известная дизайнерша и бывшая участница легендарного герлз-бенда Spice Girls Виктория Бекхэм станцевала вместе со своей невесткой Николой Пельтц под старый хит коллектива — Say You'll Be There.

Звездное семейство решило провести пасхальные каникулы на яхте, поэтому Никола Пельтц и Виктория Бекхэм были одеты в забавную одежду, а на голове у них — милые заячьи уши.

Мать семейства Бекхэм станцевала в коротких джинсовых шортах и черном топе, а лицо закрыла черными очками.

Никола, плясала на переднем плане, была в белой кофте и в штанцах того же цвета. Лицо свое нквестка Бекхэмов тоже прикрыла очками от солнца.

Обе смеялись и танцевали одновременно, а Виктория впоследствии подписала видео "Люблю тебя сильно" и поставила соцсетевой тег своей невестки.

Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

