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Виктория Бекхэм с невесткой адски сплясала под старый шлягер Spice Girls

Дмитрий Видоменко
2 апреля 2024, 02:00
Никола Пельтц и Виктория Бекхэм развлекались на отдыхе, поэтому были одеты в забавную одежду, а на головах у них - уши зайца.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм хорошо провела время с невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Известная дизайнерша и бывшая участница легендарного герлз-бенда Spice Girls Виктория Бекхэм станцевала вместе со своей невесткой Николой Пельтц под старый хит коллектива — Say You'll Be There.

Звездное семейство решило провести пасхальные каникулы на яхте, поэтому Никола Пельтц и Виктория Бекхэм были одеты в забавную одежду, а на голове у них — милые заячьи уши.

Мать семейства Бекхэм станцевала в коротких джинсовых шортах и черном топе, а лицо закрыла черными очками.

видео дня

Никола, плясала на переднем плане, была в белой кофте и в штанцах того же цвета. Лицо свое нквестка Бекхэмов тоже прикрыла очками от солнца.

Обе смеялись и танцевали одновременно, а Виктория впоследствии подписала видео "Люблю тебя сильно" и поставила соцсетевой тег своей невестки.

Кто такая Виктория Бекхэм?

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма вышла в свет в экстравагантном пиджаке, за что в которой раз нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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