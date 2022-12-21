"Видит пришельцев": эксперт указал на психические проблемы российской звезды

Российская певица даже оскорбляется из-за того, что ей не верят.

Катя Лель НЛО / Instagram

Российская певица Катя Лель, кажется, поехала "кукухой". Теперь, в каждом интервью Лель рассказывает, что ее контакты с пришельцами начались в 18-летнем возрасте.

Как сообщает телеграмм-канал "Звездач", певица утверждает, что инопланетяне периодически выходят с ней на связь. Но психолог Любовь Попова считает, что рассказы артистки — предмет для научного изучения:

"Это пример либо магического мышления, либо ''магического'' маркетинга. Со вторым легче: чем эпатажнее и глупее факт, тем больше об этом говорят, а стало быть больше рекламы и внимания. А вот с магическим мышлением ситуация намного опаснее. Оно свойственно детям до 5-7 лет, малообразованным или интеллектуально незрелым взрослым и людям с психическими проблемами. Так что это уже предмет для изучения психиатрии", — рассказала эксперт, намекая как раз на проблемы с головой у российской певицы Кати Лель, которая поддерживает войну в Украине.

Напомним, ранее российская певица Катя Лель призналась, что встречалась с инопланетным разумом.

Она возмутилась, что ее никто не воспринимает всерьез. Многие также решили, что ее признание — способ заставить публику говорить о себе.

"Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда", - заявила певица.

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