Весь в маму: Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его единственный сын

16-летний Саша превращается в крайне привлекательного юношу с отцовским обаянием.

Александр Пономарев показал единственного сына - 16-летнего Сашу / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев поделился с фанатами радостным событием - сегодня его единственный сын Саша отмечает 16-летие. День рождения парня припадает на церковный праздник Сретения Господня, что для артиста имеет особый символизм.

В честь дня рождения Саши, Пономарев опубликовал на своей странице в Instagram коллаж из их общих фотографий - от младенчества мальчика, до наших дней. Снимки показывают, как сильно менялась внешность Пономарева-младшего. Впрочем, очевидны изменения и в самом артисте.

Очевидно, что 16-летний сын Пономарева растет настоящим красавчиком - со светлыми глазами и буйной шапкой кучерявых волос. В нем узнаются черты его матери, второй жены певца, Виктории Мартынюк. Однако проглядывается в мальчик и "пономаревский" характер.

видео дня

Кроме трогательных снимков певец оставил для мальчика и поздравления в День его рождения.

"16-й День рождения сына на Сретение Господне! Мой Сашенька, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела! ❤️" - пишет Александр Пономарев своему сыну.

Александр Пономарев показал единственного сына - 16-летнего Сашу / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее 42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон впервые крупным планом показала лицо своего первенца - дочери Ройс Лиллан, которую ей родила суррогатная мать.

Также краинская крымскотатарская певица и Народная артистка Украины Джамала показала фото, которому без малого 23 года - Джа просто не узнать в ее подростковом возрасте.

Другие новости: