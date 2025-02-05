"Вернулся в новом образе": у Макса Барских появился двойник

Вы узнаете:
- Игорь Целип показал новый образ и удивил поклонников
- Певец напомнил Макса Барских
Украинский певец Игорь Целип привлек внимание публики неожиданным сходством с известным артистом Максом Барским.
Выставив в своих соцсетях фото, где он позирует в стильном пиджаке и белом гольфе, Целип произвел фурор среди своих поклонников.
Комментарии под фотографией заполонили удивленные вопросы.
"Это действительно Игорь или Макс Барских?";
"Думала, что Барских вернулся в новом образе!";
"Невероятное сходство!", - написали поклонники.
Некоторые фанаты даже начали шутить, что теперь не знают, кто их любимый исполнитель.
"Планирую дату релиза новой песни. Как думаете, о чем она?", - отметил певец под фото.
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Кто такой Игорь Целип?
Игорь Целип – украинский певец и музыкант, участник ток-шоу "Караоке на майдане", лауреат многочисленных музыкальных конкурсов в Украине и за рубежом. Карьеру музыканта начал с детства, продолжил обучение на юридическом факультете, однако музыка была присутствующая всю жизнь. Пока его перепева и авторские треки собирают миллионные просмотры в Тик-Ток.
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