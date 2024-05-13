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"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизни

Анна Подгорная
13 мая 2024, 15:07
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За стильным вайбом трека "Замало" прячутся глубоко личные переживания артиста.
Макс Барских
Макс Барских Замало - Барских рассказал о личном / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба Макса Барских

Украинский певец Макс Барских находится в процессе активной подготовки шоу "Зорепад. На біс", которое он планирует презентовать в столичном Дворце Спорта. К этом событию он выпустил акустическую версию трека "Замало".

Песня появилась в рекордно короткие сроки - между репетициями и выступлениями артиста во всеукраинском туре. И это не единственный ее рекорд - муд-видео на "Замало" уже собрало в социальных сетях более 1 миллиона просмотров. Танцевальные ритмы и романтическая поэзия на грани откровенности уже стали "фишками" украиноязычного этапа творчества певца, и гармонично вписались в концепцию сингла.

Барских предполагает, что новое звучание песни может сделать ее более популярной других его хитов - "В твоїх очах" и "Зорепад". Впрочем, не только популярность "Замало" делает этот трек таким ценным в глазах певца.

В комментарии Главреду Макс Барских признался, что песня стала отражением его глубоко личных переживаний. "На этот трек меня вдохновила личная история переживаний: в современном мире вариантов стало сложно находить взаимность, а еще сложнее сохранить искренние чувства дольше, чем один год", - рассказал артист.

Смотрите муд-видео на песню Макса Барских "Замало":

Кто такой Макс Барских?

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

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