Вера Брежнева тайно выступает для российских олигархов - СМИ

Украинская певица Вера Брежнева до начала полномасштабной войны в Украине была крайне популярной в стране-оккупанте. После 24 февраля она открыто заявила про свою проукраинскую позицию, занялась благотворительностью и даже стала записывать песни на украинском языке.
Время от времени Брежнева выступает за границей, однако концертам не всегда суждено произойти. На днях она отменила гастроли сразу в четырех городах - Лиссабоне, Барселоне, Аликанте и Марбелье.
Российские СМИ злорадствуют, мол растеряла певица свою популярность без поддержки русского зрителя. Более того, даже приписывают ей концерты на закрытых вечеринках для олигархов-страны оккупанта, потому что ей якобы не хватает денег на прежнюю роскошную жизнь.
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Один из таких, по слухам, произошел на днях - публика осталась довольной, а Брежнева поехала домой с 40 тыс. евро в кармане. Больше подробностей про это выступление не предоставлялось, а представители артистки эту новость не комментируют.
К слову, этот же источник сообщает, что в стране-агрессоре у Веры Брежневой по-прежнему остается целых два модных бизнеса - косметический бренд Vera by Vera Brezhneva, и люксовая одежда Myseasons.
Смотрите видеорепортаж про Веру Брежневу и Константина Меладзе, и их отношения во время войны в Украине:
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.
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