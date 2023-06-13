Вера Брежнева тайно выступает для российских олигархов - СМИ

В Сети распространяется слух о том, что Брежнева настолько обнищала без страны-оккупанта, что вынуждена продавать свои принципы за кровавые деньги.

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Вере Брежневой приписывают концерты в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева до начала полномасштабной войны в Украине была крайне популярной в стране-оккупанте. После 24 февраля она открыто заявила про свою проукраинскую позицию, занялась благотворительностью и даже стала записывать песни на украинском языке.

Время от времени Брежнева выступает за границей, однако концертам не всегда суждено произойти. На днях она отменила гастроли сразу в четырех городах - Лиссабоне, Барселоне, Аликанте и Марбелье.

Российские СМИ злорадствуют, мол растеряла певица свою популярность без поддержки русского зрителя. Более того, даже приписывают ей концерты на закрытых вечеринках для олигархов-страны оккупанта, потому что ей якобы не хватает денег на прежнюю роскошную жизнь.

Один из таких, по слухам, произошел на днях - публика осталась довольной, а Брежнева поехала домой с 40 тыс. евро в кармане. Больше подробностей про это выступление не предоставлялось, а представители артистки эту новость не комментируют.

К слову, этот же источник сообщает, что в стране-агрессоре у Веры Брежневой по-прежнему остается целых два модных бизнеса - косметический бренд Vera by Vera Brezhneva, и люксовая одежда Myseasons.

Смотрите видеорепортаж про Веру Брежневу и Константина Меладзе, и их отношения во время войны в Украине:

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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