Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера Брежнева

Семья Брежневой, которая некогда не сходила с первых полос прессы страны-агрессора, загадочным образом исчезла из информационного пространства.

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Лайма Вайкуле рассказала, где сейчас находится Вера Брежнева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa, instagram.com/laima_vaikule_official

Украинская певица Вера Брежнева выразила четкую и однозначную позицию относительно войны в Украине: несмотря на успешную карьеру, популярность, влияние и крупные гонорары, она решительно осудила страну-оккупанта и оборвала с ней все связи.

Известно, что сперва артистка находилась в Польше, где помогала украинским беженцам, затем - осела на ее с Константином Меладзе семейной вилле в Испании. Сама Брежнева о личном говорит мало, а блог в Instagram стала посвящать исключительно творчеству, внутренним трансформациям и благотворительности.

От СМИ она также держится подальше, поэтому какие-то подробности о ней сейчас знают только близкие друзья. К примеру, в недавнем интервью латвийская певица Лайма Вайкуле рассекретила, что Вера Брежнева с семьей уже давно не в Испании, как принято считать.

"Вера настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет совсем недалеко от меня. Я очень рада, что она здесь со многими из своей семьи", - утверждает Вайкуле. Также артистка отметила, что Брежнева планирует принять участие в музыкальном фестивале "Randevu" в конце июля.

Смотрите видеорепортаж про Веру Брежневу и Константина Меладзе, и их отношения во время войны в Украине:

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Тем временем Брежнева выпустила новую песню на украинском языке - из-за полномасштабной войны в Украине ее творчество переносит значительные трансформации.

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