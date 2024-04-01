Вера Брежнева мило поздравила красотку-дочь с 23-летием

Известная поп-певица Вера Брежнева поделилась редкими фото со старшей дочерью Соней Киперман и ошеломила тем, как они похожи.

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Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня Киперман / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская поп-певица (и солистка золотого состава легендарного герлз-бенда "ВИА Гра") Вера Брежнева душевно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Соню Киперман. По этому случаю артистка посвятила дочери пост на своей странице в Instagram и растрогала кадрами.

Соне Киперман, к слову, исполнилось 23 года. Брежнева выложила несколько кадров, сделанных на разных этапах жизни девушки. В частности, девушка появляется на счастливых снимках с мамой в разных странах и позирует фотографу одна.

"Счастливых 23, моя любовь!", - восхитила фанатом подписью Вера Брежнева и оставила смайлик в форме сердечка.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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Напомним, ранее украинская певица Мария Бурмака поделилась редкими снимками единственной дочери Ярины, которая, по словам артистки "трепала ей нервы". К счастью, сейчас их отношения наладились.

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