Вера Брежнева мило поздравила красотку-дочь с 23-летием

Известная украинская поп-певица (и солистка золотого состава легендарного герлз-бенда "ВИА Гра") Вера Брежнева душевно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Соню Киперман. По этому случаю артистка посвятила дочери пост на своей странице в Instagram и растрогала кадрами.
Соне Киперман, к слову, исполнилось 23 года. Брежнева выложила несколько кадров, сделанных на разных этапах жизни девушки. В частности, девушка появляется на счастливых снимках с мамой в разных странах и позирует фотографу одна.
"Счастливых 23, моя любовь!", - восхитила фанатом подписью Вера Брежнева и оставила смайлик в форме сердечка.
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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Напомним, ранее украинская певица Мария Бурмака поделилась редкими снимками единственной дочери Ярины, которая, по словам артистки "трепала ей нервы". К счастью, сейчас их отношения наладились.
Также ведущая Лилия Ребрик показала, как ее с третьей дочкой из роддома встречали. Также она оставила для своей маленькой Аделины трогательное напутствие на долгую жизнь.
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