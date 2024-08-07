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Вера Брежнева без макияжа показала лицо во всех подробностях

Анна Подгорная
7 августа 2024, 14:16
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Экс-ВИА Гра сверкает при любых обстоятельствах.
Вера Брежнева
Вера Брежнева без макияжа - как Вера Брежнева выглядит без косметики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева для сцены выбирает яркие, нарочито соблазнительные образы. В быту она предпочитает обходиться без декоративной косметики и выбирает более сдержанные наряды.

Меж тем певица при любых обстоятельствах сохраняет свою привлекательность и естественный магнетизм. К примеру, недавно в ее блоге в Instagram появилось видео - маленькая хроника последних недель.

В кадре Брежнева чаще всего позирует без прически и макияжа. На одном из кадров она и вовсе показала свое лицо вблизи, пока наносила тени для глаз с влажным эффектом.

видео дня

В комментариях поклонники Веры Брежневой отмечают свежесть и привлекательность артистки: "Живая, искрящаяся, вдохновляющая", "Вечно красивая Вера", "Краса Існує Завдяки Таким Жінкам", "Всегда юная" и пр.

Смотрите видео Веры Брежневой без макияжа:

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Вера Брежнева - последние новости:

Ранее украинская певица Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны. Успешную карьеру в стране-агрессоре она бросила 24 февраля 2022 года.

Также Вера Брежнева назвала брак с Константином Меладзе ошибкой, которую она переживала и переосмысливала целых полтора года, и теперь готова двигаться дальше без этого эмоционального багажа.

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