Вера Брежнева без макияжа показала лицо во всех подробностях

Вера Брежнева для сцены выбирает яркие, нарочито соблазнительные образы. В быту она предпочитает обходиться без декоративной косметики и выбирает более сдержанные наряды.
Меж тем певица при любых обстоятельствах сохраняет свою привлекательность и естественный магнетизм. К примеру, недавно в ее блоге в Instagram появилось видео - маленькая хроника последних недель.
В кадре Брежнева чаще всего позирует без прически и макияжа. На одном из кадров она и вовсе показала свое лицо вблизи, пока наносила тени для глаз с влажным эффектом.
В комментариях поклонники Веры Брежневой отмечают свежесть и привлекательность артистки: "Живая, искрящаяся, вдохновляющая", "Вечно красивая Вера", "Краса Існує Завдяки Таким Жінкам", "Всегда юная" и пр.
Смотрите видео Веры Брежневой без макияжа:
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
Вера Брежнева - последние новости:
Ранее украинская певица Вера Брежнева впервые ответила на хейт за работу и проживание в РФ до войны. Успешную карьеру в стране-агрессоре она бросила 24 февраля 2022 года.
Также Вера Брежнева назвала брак с Константином Меладзе ошибкой, которую она переживала и переосмысливала целых полтора года, и теперь готова двигаться дальше без этого эмоционального багажа.
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