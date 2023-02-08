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Ведущй-воин ВСУ и экс-возлюбленный Лободы рассказал, что думает про гражданскую позицию певицы

8 февраля 2023, 19:46
Геннадий Попенко выразил свое мнение относительно общественной деятельности певицы.
Геннадий Попенко, Светлана Лобода
Геннадий Попенко рассказал, что думает про Светлану Лободу сейчас / instagram.com/popenko_hennadii, instagram.com/lobodaofficial

Украинский актер и ведущий Геннадий Попенко пополнил ряды знаменитостей, которые защищают Украину с оружием в руках. Жена воина хоть и не была готова к тому, что он пойдет в ВСУ, все же смирилась с его решением.

В интервью Алине Доротюк Попенко рассказал о своей службе, а также признался, что все еще следит за карьерой и развитием Светланы Лободы, с которой состоял в отношениях на заре ее карьеры в начале двухтысячных.

Их отношения длились 4 года, и закончились по инициативе ведущего - он не хотел мешать развитию карьеры певицы, и не мог финансово поддерживать все ее амбиции, поэтому принял решение "отпустить" возлюбленную. Лобода позже рассказывала, что Попенко был ее единственной любовью.

В начале полномасштабно войны в Украине певица попала в неприятную ситуацию - последние годы карьеру она строила в рф, поэтому все ее проукраинские заявления рассматривал сквозь призму предательства. Однако артистка начала активно заниматься благотворительностью и даже писать песни на украинском языке. Попенко к таким метаморфозам отнесся крайне положительно - он считает, что артистов, подобных Лободе, стоит поддерживать в их стремлении к развитию.

"Я поддерживаю то, что она сейчас помогает в восстановлении Ирпеня. Относительно деятельности ее, Поляковой, девушек, которые пели русскоязычный репертуар и сейчас переходят на украинский язык, пытаются быть внутри Украины, отстраивать свою карьеру – наверное, нужно поддерживать это, ведь они пытаются измениться. Это важно", - говорит защитник.

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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