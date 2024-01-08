Ведущий "Золотого глобуса" на весь мир поиздевался над принцем Гарри и Меган Маркл

Ведущий церемонии "Золотого глобуса-2024", стендап-комик Джо Кой жестоко высмеял принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

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Ведущий церемонии "Золотой глобус-2024" Гарри, Меган / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ведущий церемонии вручения кино и телепремии "Золотой глобус-2024", стендап-комик Джо Кой в довольно жестоких выражениях высмеял британского принца Гарри и его супругу ‒ герцогиню Меган Маркл. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

В своей вступительной речи он вспомнил о герцоге и герцогине Сассекских в самом издевательском контексте.

В частности, Кой пошутил на тему многомиллионного соглашения между герцогской четой и стримингом Netflix. Сперва комик вспомнил о номинированном на "Золотой глобус" драматическом сериале НВО "Наследники", который рассказывает о вымышленной семье медиамагната, между членами которой идет жестокая борьба за наследство, и сериал "Корона", снятый по мотивам реальной жизни британской королевской семьи.

"Наследники" имеют девять номинаций. Просто замечательный сериал о богатой, белой, неблагополучной семье, которая плетет интриги – о, подождите, это "Корона", – пошутил Кой.

На этом стендап-комик не остановился.

"Как великолепна была Имельда Стонтон в "Короне". Ее образ королевы (Елизаветы II ‒ Главред) был так хорош. Принц Гарри позвонил ей и попросил у нее денег", – добавил ведущий.

Кой также жестко пошутил о документальном фильме от Netflix о супругах-герцога.

"Принц Гарри и Меган все равно будут получать миллионы долларов за то, что они абсолютно ничего не делают – и это только от Netflix!", ‒ сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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