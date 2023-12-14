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"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

Анна Подгорная
14 декабря 2023, 21:06
Герцоги Сассекские добились желаемого - они у всех на устах. Увы, совершенно не так, как они ожидали.
принц Гарри, Меган Маркл
Принца Гарри и Меган Маркл назвали самыми большими неудачниками 2023 года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

2023 год должен был стать для мятежных герцогов Сассекских триумфом - выход документального сериала на ультрапопулярном Netflix, выход мемуаров принца Гарри, подкаст Меган Маркл... Все это обещало честолюбивым монархам золотые горы и признание. Однако все пошло не по плану.

Сериал, который сами Сассекские позиционировали как самую правдивую правду про жизнь при британском дворе и за его пределами, не вызвал у публики особого интереса - зевали даже самые преданные поклонники. Затем вышли мемуары принца Гарри. Они должны были одарить его беспрекословной репутацией "хорошего мальчика", но и тут эффект оказался обратным.

Позже Spotify досрочно разорвал контракт с Гарри и Меган из-за нарушения ими трудового договора. Но вишенкой на торте стали эпизоды в популярных американских сатирических мультсериалах "Гриффины" и "Южный Парк".

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Все вышеперечисленное принесло венценосной парочке место в незавидном рейтинге самых больших неудачников 2023 года по версии популярного издания The Hollywood Reporter.

"В 2020 году королевский дуэт отказался от церемониальной государственной службы, чтобы "обналичить" свой статус знаменитостей в Штатах. Но после плаксивого документального фильма Netflix, плаксивой биографии (Spare / Запасной — даже название вызывает раздражение) и инертного подкаста бренд Гарри и Меган раздулся в ханжеский пузырь, который так и просился, чтобы его лопнули — и Южный Парк стал булавкой. 20-минутный "Всемирный тур по конфиденциальности" (эпизод мультсериала South Park "World-Wide Privacy Tour" - прим. редактора) в марте был жестоким, за ним последовал отказ Spotify от Archetypes (подкаст, который вела Маркл), а топ-менеджер назвал дуэт "мошенниками". Тем не менее, все эти злоключения и издевательства, очевидно, кажутся им не такими адскими, как необходимость посещать более 200 официальных мероприятий королевской семьи в год", - язвительно прокомментировали приключения принца Гарри и Меган Маркл в журнале.

К слову, к компании "неудачников" The Hollywood Reporter в 2023 году присоединил также Илона Маска, компанию Disney, киновселенные Marvel / DC, кинофраншизу "Крик", сериал "Йеллоустоун" и киноперсонажей, сгенерированных ИИ.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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