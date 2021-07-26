Ведущий 1+1 заинтриговал признанием о скорой свадьбе и яркими фото

Богдан Юсипчук / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

Ведущий программы ЖВЛ на 1+1 Богдан Юсипчук заинтриговал всех в Сети возможными скорыми переменами в его жизни, и намекнул на свадьбу.

Так, ведущий намекнул, что собирается жениться. Прямо звезда об этом не сказал, однако в своем Instagram оставил характерные сообщения.

"Вы сейчас ох*реете ... Потому что я и сам ох*рел ... Но ... Похоже, я созрел ...", - написал Юсипчук под одним из фото, которое сопроводил хэштегом нехолостяк wedding, я созрел и так далее.

Юсипчук Богдан / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

Под следующим постом он только стал нагнетать атмосферу - надевая смокинг он написал: "К ч*рту все, я готов".Читайте такжеВера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

Юсипчук Богдан / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

"Гарний гарний парубок", "И правильно.С любимым человеком хорошо", "Вишуканий та елегантний", "Супер", "Ждем", "Красавчик", - пишут ему в комментариях.

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А дальше Богдан показал фото с Димой Монатиком в кабриолете, чем заставил поклонников перестать думать о скорой свадьбе.

Юсипчук Богдан и Дима Монатик / instagram.com/iusypchuk_bogdan/

"Единственный водитель, которому не хотелось сказать "а можете пожалуйста помолчать?" А даже наоборот ...))) Кайфуем ... Завтра ответственный день)". - пошутил Юсипчук.

Однако, большинство решили, что дело в запиши шоу ЖВЛ, а не в свадьбе.

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