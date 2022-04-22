"Вечно бухой и примитивный": Мозговая ответила "одноклеточному" Охлобыстину

Алена Мозговая высказалась относительно Охлобыстина / facebook.com/olenamozgova1

Известный украинский продюсер Алена Мозговая прокомментировала высказывания российского актера Ивана Охлобыстина, которого зрители знают по роли доктора Быкова в комедийном сериале "Интерны", о его подгорающем желании идти воевать в Украину, назвав его одноклеточным организмом.

По словам продюсера, которые она опубликовала на своей странице в Facebook, примитивность и агрессия присуща всем организмам, населяющим территорию России.

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"Вечно бухой, примитивный и агрессивный – это не только же о нем... Это присуще всем организмам, которые населяют территорию раши. Уничтожить весь мир, если не удастся уничтожить Украину – это и есть их национальная идея", – написала Мозговая.

Она также отметила, что Украина – святая земля, которую ни рашистам, ни знакомым с понятиями достоинства и свободолюбия, уничтожить не под силу.

Напомним, ранее актер-путинист Иван Охлобыстин цинично порассуждал о войне в Украине и намерен в ней поучаствовать. Как рассказал российский писатель Александр Никонов, актер позвонил ему лично, заявив, что собрался на фронт.