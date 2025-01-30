"Важно быть на одной волне": Анна Кошмал заговорила о своем таинственном муже

Анна Кошмал очень редко делится своей личной жизнью.

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Анна Кошмал рассказала о муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

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Как Анна Кошмал начала жить с мужем

Какая проблема была у пары

Украинская известная актриса Анна Кошмал поделилась с поклонниками, как она начала жить вместе со своим мужем, которого скрывает от общественности.

На своей странице в соцсетях Анна призналась, что была и проблема у их пары, но они нашли выход из ситуации.

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"Когда мы с мужем начинали жить вместе, мы поняли, что нам неудобно звонить друг другу с разных операторов. Ни он, ни я не были готовы менять номер телефона. Он мне тогда предложил, оставить мой номер, просто сменить оператора. Я спросила, можно ли так. Оказалось, что да", - рассказала Кошмал.

Также Анна считает, что пара должна быть на одной волне и иметь общие интересы хоть в чем-то.

"Знаете, в супружеской жизни очень важно быть на одной волне. И вообще, я считаю, что отношения, они, в принципе, держатся на трех пунктах: общих интересах, выгоде, да, вы должны быть выгодны друг для друга, и интимной жизни. Конечно, если у вас есть все эти три пункта – это джек-пот, но отношения, наверное, могут держаться и на чем-то одном. Но, конечно, если нет ничего из этих трех пунктов, то это достаточно безнадежно", - отметила актриса.

Анна Кошмал пообщалась с поклонниками / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

Анна Кошмал - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

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Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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