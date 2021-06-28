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"Ватник ватника": украинские боксеры оскандалились из-за подарка Басте

28 июня 2021, 21:45
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В своем инстаграме Баста выложил фотографию в фирменной бейсболке и футболке от Ломаченко с надписью Lomus.

Баста позирует в боксерской стойке

Несмотря на гастроли скандального рэпера Басты в аннексированном Крыму, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко сделали исполнителю подарок, на это обратил внимание активист Сергей Стерненко в Facebook.

"Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку крымнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой", - прокомментировал Стерненко.

В своем инстаграме Баста выложил фотографию в фирменной бейсболке и футболке от Ломаченко с надписью Lomus. На ней он позирует в боксерской стойке.

"Спасибо за подгон", - прокомментировал Баста, отметив в тегах Василия Ломаченко и Аликсандра Усика.

В ответ Ломаченко написал: "С Уважением Василий Михайлович".

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В комментариях среди поклонников Басты нашлись и его противники:

"Смерть оккупантам", "О, л*х печальный нарисовался", "Ватник ватника, как говорится. Может, заберешь лому с собой на Россию?".

Напомним, ранее еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу Басте о запрете въезда на территорию Украины в течение трех лет.

В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.

В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению СБУ. Однако в случае Басты такого представления они не получали.

новости России Василий Ломаченко Баста новости Украины
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