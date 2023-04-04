"Варвары! У этих людей нет жизни": Жерар Пике публично поглумился над Шакирой и ее фанатами

Футболист не признает за собой вины за разрушения союза с Шакирой, и злится на ее поклонников.

Жерар Пике обозвал фанатов Шакиры варварами / instagram.com/3gerardpique

Колумбийская певица Шакира, похоже, уже полностью оправилась после скандального разрыва с испанским футболистом Жераром Пике, и, по слухам, даже нашла ему замену.

Путь к ее восстановлению был долгим (пара рассталась летом 2022 года) - артистка написала "песню мести", которая вновь подняла ее на музыкальный Олимп, делала громкие заявления про бывшего, но теперь успокоилась.

Иронично, но Пике все это время молчал, и лишь сейчас стал комментировать разрыв с Шакирой. Несмотря на то, что семья распалась из-за измен футболиста, своей вину в этом он не чувствует. Более того, спортсмен стал все агрессивней отвечать на вопросы, связанные с певицей.

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В частности в недавнем интервью для Херарда Ромеро он прибегал даже к публичным оскорблениям Шакиры и ее поклонников, которые стали "терроризировать" Пике после того, как стали известны подробности развода.

"Например, история с моей бывшей латиноамериканкой… Ты не представляешь, что я получал в социальных сетях от ее поклонников. Миллионы варваров! Но меня это не волнует. Честно говоря, вообще нет, потому что я их не знаю. У этих людей нет жизни. Почему они должны волновать меня? Я никогда их не встречу, они ведь роботы, понимаешь?" - заявил футболист. Это интервью вызвало новую волну хейта в сторону Пике, котрый по-прежнему утверждает, что относится к этому абсолтно спокойно.

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и 36-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

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