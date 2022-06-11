Валюха со "Сватов" отказалась выступать в оккупированном Донецке / скриншот

Звезда известного сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, которой с 2015 года запрещен въезд в Украину из-за поддержки оккупации Крыма и восточных областей, не поехала выступать в Донецк.

Как рассказал пропутинский актер Станислав Садальский в комментарии российским СМИ, от запланированной ими поездки пришлось отказаться.

По словам Садальского, Кравченко уверяла его, что хочет поддержать родной Донецк и готова выступить с ним на сцене Донецкого драматического театра "по зову сердца". Однако причиной отмены поездки якобы стал страх молодых актеров.

"Мы тоже с Таней Кравченко хотели поехать туда, именно по зову сердца. Таня сама из Донецка, а молодые испугались ехать", – заявил пропагандист.

Читайте такжеАнна Кошмал рассказала, как поддерживает связь с коллегами из "Сватов"Вдвоем актеры не решились "поддержать" оккупантов, поэтому отказались от этой затеи, хотя уже организовали площадку для своего пропагандистского выступления.

"У нас молодые не поехали, не знаю, почему. Мы с Таней хотели сыграть, и в донецком театре договорились. В Донецке один из самых красивых театров Европы. Весь в золоте. Я обожаю этот театр, сцену этого театра. Мы хотели премьеру показать", – говорится в комментарии.

Ранее актер Федор Добронравов, который молчит о зверском российском вторжении в Украину, заявил, что рад уходу зарубежного кино с российского рынка.

По словам Добронравова, закрытие кинотеатров из-за больших убытков не сможет помешать хорошему кино прорваться к зрителю. "Невозможно спрятать хорошее кино. Я счастлив, что российскому кинематографу дали такой шанс", — подчеркнул артист.

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