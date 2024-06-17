Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

Валерий Меладзе вернулся в РФ ради крупного гонорара за выступление на корпоративе.

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Валерий Меладзе выступит в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian/

Российский певец Валерий Меладзе, который публично не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, но уехал из страны-террориста жить в Испанию, решил приехать в Москву, чтобы подзаработать денег.

Как сообщает росСМИ Mash, певец тайно вернулся в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей.

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Информаторы СМИ заметили Меладзе в ресторане грузинской кухни на Рублевском шоссе за ужином. Отметим, сейчас артист много гастролирует за границей, недавно он выступал в США, а вот в стране-оккупанте концертов не дает.

Валерий Меладзе вернулся в РФ / фото: скрин t.me/mash

Смотрите видео с Валерием Меладзе:

Кто такой Валерий Мелад зе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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Отметим, недавно певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Его дочь София 10 июня родила первенца. Мальчика назвали Георгием. Малыш родился в медицинском центре в Московской области.

А также Альбина Джанабаева поставила свою музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию, забрав с собой троих детей от российского певца Валерия Меладзе.

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