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Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

Элина Чигис
17 июня 2024, 07:48
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Валерий Меладзе вернулся в РФ ради крупного гонорара за выступление на корпоративе.
Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
Валерий Меладзе выступит в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzevalerian/

Российский певец Валерий Меладзе, который публично не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, но уехал из страны-террориста жить в Испанию, решил приехать в Москву, чтобы подзаработать денег.

Как сообщает росСМИ Mash, певец тайно вернулся в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей.

видео дня

Информаторы СМИ заметили Меладзе в ресторане грузинской кухни на Рублевском шоссе за ужином. Отметим, сейчас артист много гастролирует за границей, недавно он выступал в США, а вот в стране-оккупанте концертов не дает.

Валерий Меладзе вернулся в РФ
Валерий Меладзе вернулся в РФ / фото: скрин t.me/mash

Смотрите видео с Валерием Меладзе:

Кто такой Валерий Меладзе?

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, недавно певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Его дочь София 10 июня родила первенца. Мальчика назвали Георгием. Малыш родился в медицинском центре в Московской области.

А также Альбина Джанабаева поставила свою музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию, забрав с собой троих детей от российского певца Валерия Меладзе.

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