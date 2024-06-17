Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

Российский певец Валерий Меладзе, который публично не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, но уехал из страны-террориста жить в Испанию, решил приехать в Москву, чтобы подзаработать денег.
Как сообщает росСМИ Mash, певец тайно вернулся в Москву ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей.
Информаторы СМИ заметили Меладзе в ресторане грузинской кухни на Рублевском шоссе за ужином. Отметим, сейчас артист много гастролирует за границей, недавно он выступал в США, а вот в стране-оккупанте концертов не дает.
Смотрите видео с Валерием Меладзе:
Кто такой Валерий Меладзе?
Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".
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Отметим, недавно певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Его дочь София 10 июня родила первенца. Мальчика назвали Георгием. Малыш родился в медицинском центре в Московской области.
А также Альбина Джанабаева поставила свою музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию, забрав с собой троих детей от российского певца Валерия Меладзе.
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