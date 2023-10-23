Валерий Меладзе раскрыл причину развода Брежневой с его братом

VERA и Константин Меладзе устроили в прессе настоящую шумиху своим расставанием.

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Валерий Меладзе высказался про причины развода Константина Меладзе и Веры Брежневой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

В начале октября Вера Брежнева подтвердила, что она и Константин Меладзе официально больше не муж и жена. Слухи об этом ходили еще с лета, но бывший супруги упорно хранили молчание.

Теперь же все ломают голову - что послужило той соломинкой, которая сломала хребет слону? По одной версии музыкальный продюсер так увлекся новым проектом (22-летней экс-ВиаГрой Софией Тарасовой), что напрочь забыл про жену. По другой Брежнева, которая с первых дней полномасштабной войны открыто заявила о своей проукраинской позиции и активно волонтерит, рассчитывала услышать от мужа публичное выражение о его политических убеждениях, а его затянувшееся молчание ее разочаровало.

Ясность в эту историю внес Валерий Меладзе, певец и младший брат музыканта. В интервью для росСМИ он опроверг одну из самых популярных причин развода, которые приписывают Меладзе и Брежневой.

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Так певец отметил, что политика в вопросе отношений его брата и артистки никогда не была решающим фактором. "Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", - уверенно заявил Валерий.

Ранее 22-летняя "разлучница" София Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе, из-за которого якобы распался брак музыкального продюсера с украинской певицей Верой Брежневой.

Свой развод с Меладзе прокомментировали и сама певица. Особе внимание VERA уделила именно слухам, которые стали крутиться вокруг их брака после новости о расставании.

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