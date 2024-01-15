Валерий Леонтьев впервые за 4 года вышел на сцену - дрожащий певец попал на фото

Артист много и долго болел, поэтому возвращение на сцену требовало больших усилий.

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Валерий Леонтьев впервые вышел на сцену с 2020 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev

Советский и российский певец Валерий Леонтьев последний раз выходил на сцену в 2020 году, а после 24 февраля 2022 года переехал из страны-оккупанта в США и окончательно исчез из информационного пространства.

Сперва внезапный уход артиста из мира шоу-бизнеса связывали с проблемами со здоровьем - у Леонтьева были травмы менисков, с последствиями которых он борется более 20 лет. К тому же, по слухам, из-за многочисленных пластических операций у артиста плохо закрывались глаза.

Позже стали поговаривать, что его "молчание" - демонстрация несогласия с войной в Украине. Недоброжелатели же убеждены, что певец просто стал невостребованным. Тем не менее недавно стало известно, что Леонтьев не только дал концерт, но и неплохо заработал.

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СМИ страны-оккупанта сообщают, что на днях артист выступил на частной вечеринке в Дубае - исполнял свой знаменитый "Дельтаплан" и менее чем за час заработал 10 миллионов рублей. Очевидцы отмечают, что на ногах Валерий Леонтьев держался не очень уверенно, пошатывался, но пел сам, без фонограммы. Кроме того артист сильно похудел.

Валерий Леонтьев впервые вышел на сцену с 2020 года / коллаж: Главред, фото: t.me/samye_slyvky

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле сделала заявление про качество культуры страны на болотах, от которого пропагандисты завизжали от обиды.

Также стало известно, что песня Кристины Соловий "Тримай" звучала в шоу жены путиниста Пескова - Татьяна Навка украла трек у украинской певицы и опорочила его переводом на русский язык. Соловий намерена судиться.

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