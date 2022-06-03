В Турции отменили концерт украинской предательницы, которая пела "победные" песни в Мариуполе

Выступление в Стамбуле украинской пианистки Валентины Лисицы, исполнявшей песни о "победе" в разрушенном Мариуполе, отменено. Причиной стала ее прокремлевская позиция и распространение пропаганды.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Пост появился на его странице в Facebook, пишет Обозреватель.

"Данное лицо, которое публично приобрело псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграло "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины, не будет представлено на престижных музыкальных мероприятиях в Турции", – говорится в тексте.

Василий Боднар объяснил, что культура в данном конкретном случае не может отделяться от политики, потому что российская пропаганда использует действия Лисицы в своих целях для оправдания военных преступлений.

Посол поблагодарил турецкую сторону за правильное решение, о котором они ему сообщили после официального запроса.

Отметим, российский концертный директор Леонид Дзюник, как и другие российские продюсеры все никак не может успокоиться из-за отъезда украинских звезд. А еще больше их "разрывает" от того, что некоторые украинские артистки поддержали свою страну в войне, которую развязала россия.