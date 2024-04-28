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В США суд обязал Бритни Спирс выплатить отцу 2 млн долларов

Дмитрий Видоменко
28 апреля 2024, 09:47
После судебной тяжбы Бритни Спирс должна выплатить отцу 2 миллиона долларов после судебной тяжбы
Спирс, отец Спирс
Певица Бритни Спирс обязана выплатить своему отцу 2 млн долларов судебных издержек / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Легендарная американская поп-певица Бритни Спирс и ее отец Джейми Спирс окончательно урегулировали спор по поводу судебных расходов и периода, когда он управлял ее финансами. Решение было принято в Верховном суде Лос-Анджелеса 25 апреля, пишет издание Tbsnews.net.

Спирс-старший требовал более 2 млн долларов США для покрытия юридических счетов для нескольких юридических фирм, которые он нанял в качестве опекуна своей дочери, а также для оплаты гонораров нынешнего адвоката. Адвокат Бритни Мэтью Розенгарт утверждал, что она не должна оплачивать текущие судебные счета своего отца ‒ мол, тот уже злоупотреблял своими полномочиями в качестве опекуна Бритни, чтобы перевести себе на счета 6 млн долларов США.

"Как она и хотела, теперь ее свобода включает то, что ей больше не нужно будет посещать суд, быть вовлеченным в суд или быть запутанным в судебных разбирательствах по этому делу", ‒ сказал Розенгарт.

видео дня

Адвокат Спирса-старшего Алекс М. Вайнгартен также обнародовал заявление.

"Джейми очень рад, что все это закончилось. Он сожалеет о безответственных и фальшивых обвинениях, выдвинутых в его адрес публично", ‒ сказал юрист.

Как говорят инсайдеры, это решение также означает, что Спирс и ее отец избегут необходимости передавать данный спор в суд, который должен был начаться в мае 2024 года.

В конечном итоге, теперь Бритни Спирс обязана оплатить более 2 млн долларов США судебных расходов своего отца по делу об опеке.

Кто такая Бритни Спирс?

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео.

До этого стало известно, что звезды Голливуда (и с недавних пор) ‒ не только актеры и продюсеры ‒ Марго Робби и Брэд Питт входят в список киноделов, которые хотят потратить громадные деньги за права на экранизацию скандальных мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне".

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