В США скончался популярный певец и обладатель 19 Грэмми

Тони Беннет скончался в возрасте 96 лет от диагноза, который скрывала его семья.

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В возрасте 96 лет умер Тони Беннет / Скриншот YouTube

В США скончался легендарный певец Тони Беннетт, наиболее известный своей песней "I Left My Heart in San Francisco".

Он скончался в пятницу в возрасте 96 лет, сообщило CNN.

За свою восьмидесятилетнюю карьеру Беннетт поразил Боба Хоупа и Фрэнка Синатру, выступал вживую на MTV, снялся в мультсериале "Симпсоны" и записал два альбома дуэтов с Леди Гагой, получив за это время 19 премий "Грэмми" и награду за достижения в жизни от Академии звукозаписи.

В 1965 году Фрэнк Синатра сказал журналу LIFE, что Беннетт был "лучшим певцом в бизнесе".

В 2021 году Беннетт и его семья рассказали о том, что в 2016 году у певца диагностировали болезнь Альцгеймера, но публика не знала об ухудшении его здоровья, потому что он продолжал выступать.

Независимо от того, сколько наград он получил, или сколько изнурительных часов провел в турне, или сколько раз он распевал свою фирменную песню, Беннетт часто говорил, что не работал ни дня в своей жизни, потому что он так любил выступать.

Он начинал в качестве поющего официанта в нью-йоркском ресторане была только началом. Уже тогда, в 15 лет, Беннет знал, что нашел свое призвание.

"Я просто решил, что… я хотел бы добиться успеха, а если я этого не сделаю, я буду заниматься этим всю оставшуюся жизнь, — сказал он Ларри Кингу из CNN в 1998 году. — Мне это понравилось".

У него остались жена Сьюзен Бенедетто, два сына, Дэнни и Дэ Беннетт, дочери Джоанна Беннетт и Антония Беннетт и девять внуков.

Напомним, ранее стало известно о том, что англо-французская актриса, певица и культовая фигура в богемных кругах Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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