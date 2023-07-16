Умерла легендарная муза Сержа Генсбура Джейн Биркин

Вклад Биркин в развитие культуры и моды высоко ценится кино- и музыкальными критиками, и кутюрье.

https://stars.glavred.info/umerla-legendarnaya-muza-serzha-gensbura-dzheyn-birkin-10486105.html Ссылка скопирована

Умерла Джейн Биркин / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Англо-французская актриса, певица и культовая фигура в богемных кругах Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Бездыханное тело знаменитости было обнаружено в ее парижской квартире ее компаньонкой. Причины смерти пока не разглашаются, однако известно, что Биркин имела проблемы со здоровьем, из-за которых даже отменила концерты, которые должны были состояться этой весной.

Также в сентябре 2021 года артистка перенесла инсульт. Она быстро восстановилась, однако СМИ предполагают, что не последнюю роль в смерти Биркин сыграл именно он.

видео дня

Джейн Биркин приобрела славу и популярность благодаря своей актерской карьере (Слоган, Бассейн, Если бы Дон Жуан был женщиной и пр.), а также творческому и любовном союзу с Сержем Генсбуром, певцом, поэтом, режиссером, актером и сценаристом. За их громким романом с громкими ссорами и страстными примирениями следили во всем мире на протяжении 12 лет. Их визитной карточкой стала песня Je t’aime… moi non plus (Я тебя люблю… Я тебя тоже нет), и одноименный фильм, в котором Биркин сыграла одну из главных ролей.

Также артистка является вдохновительницей для создания культовой сумки "Биркин" французского модного дома Hermès. По легенде Жан-Луи Дюма, генеральный директор Hermès, летел в самолете рядом с Джейн Биркин. Она выронила сумочку, из которой выпали все ее вещи, и стала возмущаться, что нет такой модели, которая совместила бы в себе и стиль, и функциональность. Тогда для нее создали легендарную "Биркин", которая на протяжении последних десятилетий является индикатором хорошего вкуса. По другой версии модель сумки разработала сама Джейн.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

Другие новости: