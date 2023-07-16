УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умерла легендарная муза Сержа Генсбура Джейн Биркин

Анна Подгорная
16 июля 2023, 17:39 обновлено 16 июля, 17:39
58
Вклад Биркин в развитие культуры и моды высоко ценится кино- и музыкальными критиками, и кутюрье.
Умерла Джейн Биркин
Умерла Джейн Биркин / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Англо-французская актриса, певица и культовая фигура в богемных кругах Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Бездыханное тело знаменитости было обнаружено в ее парижской квартире ее компаньонкой. Причины смерти пока не разглашаются, однако известно, что Биркин имела проблемы со здоровьем, из-за которых даже отменила концерты, которые должны были состояться этой весной.

Также в сентябре 2021 года артистка перенесла инсульт. Она быстро восстановилась, однако СМИ предполагают, что не последнюю роль в смерти Биркин сыграл именно он.

видео дня

Джейн Биркин приобрела славу и популярность благодаря своей актерской карьере (Слоган, Бассейн, Если бы Дон Жуан был женщиной и пр.), а также творческому и любовном союзу с Сержем Генсбуром, певцом, поэтом, режиссером, актером и сценаристом. За их громким романом с громкими ссорами и страстными примирениями следили во всем мире на протяжении 12 лет. Их визитной карточкой стала песня Je t’aime… moi non plus (Я тебя люблю… Я тебя тоже нет), и одноименный фильм, в котором Биркин сыграла одну из главных ролей.

Также артистка является вдохновительницей для создания культовой сумки "Биркин" французского модного дома Hermès. По легенде Жан-Луи Дюма, генеральный директор Hermès, летел в самолете рядом с Джейн Биркин. Она выронила сумочку, из которой выпали все ее вещи, и стала возмущаться, что нет такой модели, которая совместила бы в себе и стиль, и функциональность. Тогда для нее создали легендарную "Биркин", которая на протяжении последних десятилетий является индикатором хорошего вкуса. По другой версии модель сумки разработала сама Джейн.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Украину мчит невыносимая погода: пекло будет везде

В Украину мчит невыносимая погода: пекло будет везде

17:51 Синоптик
Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

16:58 Украина
Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

15:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:51

В Украину мчит невыносимая погода: пекло будет везде

17:42

Ворвался почти 6-бальный шторм: мощнейшая магнитная буря обрушилась на Украину

17:39

Умерла легендарная муза Сержа Генсбура Джейн Биркин

16:58

Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

16:54

"Нужно готовиться сейчас": украинцев ждет зима без света и тепла - прогноз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:48

"В надежных руках": 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда

16:21

Как за 10 минут сделать авокадо спелым и мягким: вас удивит этот простой трюк

15:58

Женщины, имеющие сильный характер: названы 4 самых успешных женских имен

15:51

"Его очень боятся": Усик рассказал, кто из боксеров сильнее всего пугает соперников

Реклама
15:46

Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

15:34

"Ведут себя героически": Путин осмелился сделать заявление о мощном контрнаступлении ВСУ

15:31

"Пригожин уже убит": бывший сотрудник КГБ выдвинул неожиданную версию

15:08

Притягивают счастье и успех: 5 знаков зодиака, которые обречены на везение

15:01

"Закодироваться надежнее будет": Волочкова заявила, что бросает пить

14:32

Новые разборки у Шойгу: десантники РФ грозят бунтом и дезертирством с фронта

14:16

"Как кукла": 50-летняя первая леди Южной Кореи показала модный хит 2023 года на встрече с ЗеленскимФото

13:58

Мобилизация в Украине: что и для каких украинцев изменится с 1 августа

13:34

"Мы не применяли кассетные боеприпасы": Путин опозорился заявлением и угрожает УкраинеВидео

13:30

ВСУ проломили оборону РФ на юге и продвинулись вперед на двух направлениях

13:22

Принесут разлуку и измену: что категорически нельзя дарить мужчинам

Реклама
13:15

Легендарная певица назвала "кровный грех" Таисии Повалий перед украинцами

13:06

Зачем 18 июля под порог дома нужно положить бумажку: приметы и что нельзя делать

12:55

Когда ждать бунта в Россиимнение

12:52

"Не просто поменялись": Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина

12:47

ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ

12:20

"Что-то происходит серьезное": в Мариуполь "прилетели" ракеты Storm Shadow

12:10

Месяц назад обручился с девушкой: в боях погиб 22-летний воин ВСУ из Ровно

11:51

Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь: в Украине предупредили об угрозе

11:50

"Ничего не выйдет": Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ

11:27

Салат Чайка, который побил все рекорды: забытый рецепт из СССР

11:21

В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

10:54

Часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку - британская разведка

10:47

Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

10:47

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

10:29

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: счастливчиков всего 5

10:29

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:08

Астафьева распекла Потапа за скандальный трек про волонтеров

09:55

Гороскоп на завтра 17 июля 2023: Ракам поможет Овен, Львы - побалуйте себя

09:47

Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание

09:41

Мощные взрывы и стрельба: в Севастополе пожаловались на атаку беспилотниковВидео

Реклама
09:25

Украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига

08:49

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:33

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

07:49

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

06:20

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПКмнение

05:38

С днем бухгалтера - яркие поздравления, чтобы сходился дебет с кредитом

05:00

Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово "парк"

04:30

Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

03:30

Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит властьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять