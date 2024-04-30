В сети захейтели дочь путинистки Кудрявцевой за взрослое фото

Лера Кудрявцева обиделась на своих подписчиков в Instagram.

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Путинистка Кудрявцева обиделась на подписчиков / Коллаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Путинистка Лера Кудрявцева, которая в начале года сообщила о разрыве отношений с мужем Игорем Макаровым, вызверилась на своих подписчиков из-за того, что те захватили фото ее малолетней дочери Маши.

Так, на своей странице в Instagram, телеведущая, которая призывала идти убивать украинцев, выложила фото своей дочери в необычном виде. Пользователи тут же посчитали, что фото сильно "отфильтровано" и стали попрекать этим.

Между тем, путинистка стала убеждать подписчиков, что на фото не фильтра, а само изображение является нарисованной картиной.

Кто такая Лера Кудрявцева Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

Кудрявцева заступилась за дочь / Скриншот Instagram/lera_tv

Между тем, не все поверили Кудрявцевой, которая настаивает, что девочку просто нарисовали.

Кудрявцева заступилась за дочь / Скриншот Instagram/lera_tv

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Ранее Кудрявцева рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым. Об этом женщина написала на своей странице в Telegram. "Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.

Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

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