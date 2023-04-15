В сети показали жутко заброшенную могилу Чапкиса

Хореограф скончался несколько лет назад, а его могила выглядит, как будто ей много лет.

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Георгий Чапкис / УНИАН

По интернету распространилось видео, на котором засняли могилу известного танцора и хореографа Георгия Чапкиса.

Как сообщило ТСН, соответствующим видео поделился волонтер Максим Левченко. В частности, Левченко побыл на могиле известного хореографа и остался мягко говоря не в лучшем виде.

"Очень горько и досадно смотреть на могилу Григория Николаевича Чапкиса. Уже прошло два года. Но почему-то его жена, которую он в наших личных разговорах называл диамантиком, его сын из Америки не додумались еще пока не то, что поставить памятник, а хотя бы ее облагородить", — делится на видео Левченко.

видео дня

На могиле известного танцовщика так и не поставили памятник, а на самой могиле лежат несколько сухих цветов.

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