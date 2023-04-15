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В сети показали жутко заброшенную могилу Чапкиса

Алена Кюпели
15 апреля 2023, 22:52 обновлено 15 апреля, 23:08
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Хореограф скончался несколько лет назад, а его могила выглядит, как будто ей много лет.
Чапкис
Георгий Чапкис / УНИАН

По интернету распространилось видео, на котором засняли могилу известного танцора и хореографа Георгия Чапкиса.

Как сообщило ТСН, соответствующим видео поделился волонтер Максим Левченко. В частности, Левченко побыл на могиле известного хореографа и остался мягко говоря не в лучшем виде.

"Очень горько и досадно смотреть на могилу Григория Николаевича Чапкиса. Уже прошло два года. Но почему-то его жена, которую он в наших личных разговорах называл диамантиком, его сын из Америки не додумались еще пока не то, что поставить памятник, а хотя бы ее облагородить", — делится на видео Левченко.

видео дня

@maksym_levchenko Був днями на могилі у Чапкіса. Гірко щось стало... ? #чапкис#байковоекладбище♬ оригінальний звук - Максим Левченко

На могиле известного танцовщика так и не поставили памятник, а на самой могиле лежат несколько сухих цветов.

Напомним, ранее украинский шоумен и волонтер Юрий Горбунов неожиданно высказался относительно своего близкого друга Олена Винника, который сильно разочаровал его в последнее время. О своих чувствах и обидах телеведущий рассказал в интервью Славе Демину. По мнению Горбунова, пропавший Олег Винник должен был бы ответить на звонки и сообщения ведущего, а также, как минимум, объяснить свое исчезновение для близких друзей.

Ранее также уроженец Херсона, украинец, а теперь предатель и любитель страны-террориста России, танцор Сергей Полунин таки нарыдал себе на снисходительство великого террориста всей планеты - президента РФ Владимира Путина.

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Григорий Чапкис
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