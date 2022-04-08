В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

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8 апреля 2022, 11:35

Квартира сдается за 8 тыс. долларов в месяц.

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Светлана Кривоногих считается матерью внебрачной дочери путина. Фото https://postfactum.info/

Женщина по имени Светлана Кривоногих, которую называют матерью внебрачной дочери путина, выставила свою элитную четырехэтажную квартиру в аренду.

По информации Русской службы Би-Би-Си, квартира в доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге сдается за 700 тысяч рублей в месяц (8 800 долларов).

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Объявление о сдаче квартиры в доме по адресу 2-я Березовая аллея, 19, размещено на сайте агентства недвижимости Engel & Volkers.

Якобы внебрачная дочь путина Луиза как две капли воды похожа на диктатора

Как отмечает "Русская служба Би-би-си", этот дом на 21 квартиру был построен в начале 2000-х годов компанией, связанной с банком "Россия". Квартиры там принадлежат крупным бизнесменам и людям, входящим, как считается, в ближний круг Путина: Аркадию Ротенбергу, Юрию Ковальчуку, Николаю Шамалову, Сергею Фурсенко, Алексею Мордашову.

Так, потенциальная любовница путина - хозяйка предлагаемой в аренду квартиры, так как в объявлении есть ее точная площадь — 447,4 квадратных метра. Это единственная квартира с такой площадью в доме, и именно она, по данным Росреестра, принадлежит Кривоногих. Она купила ее в 2004 году, сейчас рыночная стоимость квартиры составляет около 300 миллионов рублей (3 млн 780 тыс. долларов).

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Комплекс считается наиболее "приватным"

Квартира занимает четыре этажа, связанных лифтом. На первом этаже расположены гостиная и терраса с видом на Неву, на втором — спальня и детская, на третьем — бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой. На цокольном этаже находятся гараж и комната ожидания для персонала.

Впервые Engel & Volkers пыталось выставить квартиру в 2021 году через ЦИАН, однако после того как в агентство и самой Кривоногих позвонили журналисты, объявление было снято.

Архитектор на условиях анонимности сказал, что это "очень незрелое понимание роскоши"

Каменный остров в Петербурге - тихое и одновременно элитарное место в центральной части города. Большую часть острова занимает парк, но сквозь деревья проглядывают то дореволюционные дачи, то советские правительственные резиденции. Новое жилье появилось тут в путинские времена.

До революции здесь была усадьба купцов Елисеевых - тех самых, что владели знаменитыми "Елисеевскими магазинами" на Невском проспекте в Петербурге и на Тверской улице в Москве. После 1917 года усадьбу отдали под нужды копировальной кинофабрики, а уже в нулевые на ее месте появилось несколько жилых комплексов.

Комплекс на Березовой аллее, где и сдается квартира, окружен рвом и отличается добротной классической архитектурой. Своими благородными фронтонами и колоннами он напоминает все ту же дореволюционную усадьбу. Но поселились тут не дворяне и не купцы, а люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Интерьер в стиле "Я надела все лучшее сразу"

Как сообщает Meduza, впервые о Светлане Кривоногих в ноябре 2020 года рассказало издание "Проект". Как говорилось в материале, эта женщина благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным в начале нулевых стала обладательницей многомиллиардного состояния. Издание оценивало нынешние активы Кривоногих и ее семьи в 7,7 миллиарда рублей. "Проект" также утверждал, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, "феноменально похожа на президента России". В Кремле назвали материал "провокационной желтизной".

В октябре 2021 года фамилия Кривоногих употреблялась в "Архиве Пандоры", содержащем документы офшорных регистраторов — в нем говорилось о наличии у нее квартиры в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро. Кремль назвал "Архив Пандоры" набором "голословных утверждений и передергиваний".

viber
война в Украине Путин новости Светлана Кривоногих
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