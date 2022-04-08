В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

Светлана Кривоногих считается матерью внебрачной дочери путина. Фото https://postfactum.info/

Женщина по имени Светлана Кривоногих, которую называют матерью внебрачной дочери путина, выставила свою элитную четырехэтажную квартиру в аренду.

По информации Русской службы Би-Би-Си, квартира в доме на Каменном острове в Санкт-Петербурге сдается за 700 тысяч рублей в месяц (8 800 долларов).

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Объявление о сдаче квартиры в доме по адресу 2-я Березовая аллея, 19, размещено на сайте агентства недвижимости Engel & Volkers.

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Как отмечает "Русская служба Би-би-си", этот дом на 21 квартиру был построен в начале 2000-х годов компанией, связанной с банком "Россия". Квартиры там принадлежат крупным бизнесменам и людям, входящим, как считается, в ближний круг Путина: Аркадию Ротенбергу, Юрию Ковальчуку, Николаю Шамалову, Сергею Фурсенко, Алексею Мордашову.

Так, потенциальная любовница путина - хозяйка предлагаемой в аренду квартиры, так как в объявлении есть ее точная площадь — 447,4 квадратных метра. Это единственная квартира с такой площадью в доме, и именно она, по данным Росреестра, принадлежит Кривоногих. Она купила ее в 2004 году, сейчас рыночная стоимость квартиры составляет около 300 миллионов рублей (3 млн 780 тыс. долларов).

Комплекс считается наиболее "приватным"

Квартира занимает четыре этажа, связанных лифтом. На первом этаже расположены гостиная и терраса с видом на Неву, на втором — спальня и детская, на третьем — бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой. На цокольном этаже находятся гараж и комната ожидания для персонала.

Впервые Engel & Volkers пыталось выставить квартиру в 2021 году через ЦИАН, однако после того как в агентство и самой Кривоногих позвонили журналисты, объявление было снято.

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Каменный остров в Петербурге - тихое и одновременно элитарное место в центральной части города. Большую часть острова занимает парк, но сквозь деревья проглядывают то дореволюционные дачи, то советские правительственные резиденции. Новое жилье появилось тут в путинские времена.

До революции здесь была усадьба купцов Елисеевых - тех самых, что владели знаменитыми "Елисеевскими магазинами" на Невском проспекте в Петербурге и на Тверской улице в Москве. После 1917 года усадьбу отдали под нужды копировальной кинофабрики, а уже в нулевые на ее месте появилось несколько жилых комплексов.

Комплекс на Березовой аллее, где и сдается квартира, окружен рвом и отличается добротной классической архитектурой. Своими благородными фронтонами и колоннами он напоминает все ту же дореволюционную усадьбу. Но поселились тут не дворяне и не купцы, а люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.

Интерьер в стиле "Я надела все лучшее сразу"

Как сообщает Meduza, впервые о Светлане Кривоногих в ноябре 2020 года рассказало издание "Проект". Как говорилось в материале, эта женщина благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным в начале нулевых стала обладательницей многомиллиардного состояния. Издание оценивало нынешние активы Кривоногих и ее семьи в 7,7 миллиарда рублей. "Проект" также утверждал, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, "феноменально похожа на президента России". В Кремле назвали материал "провокационной желтизной".

В октябре 2021 года фамилия Кривоногих употреблялась в "Архиве Пандоры", содержащем документы офшорных регистраторов — в нем говорилось о наличии у нее квартиры в Монако стоимостью 3,6 миллиона евро. Кремль назвал "Архив Пандоры" набором "голословных утверждений и передергиваний".