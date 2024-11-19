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В семье "Шарлотты" из "Секса в большом городе" произошло несчастье

Анна Подгорная
19 ноября 2024, 21:56
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Кристин Дэвис рассказала о невосполнимой утрате.
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис новости - у Кристин Дэвис умер папа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamkristindavis

Что произошло в семье Кристин Дэвис:

  • Звезда сообщила про смерть Кита Дэвиса - ее отца
  • Актриса рассказала, как ее семья провожала мистер Дэвиса в последний путь

Американская актриса кино и театра Кристин Дэвис поделилась горем, которое настигло ее семью - умер ее отец, профессор психологии Кит Дэвис. Он ушел из жизни из-за осложнений в связи с многолетней борьбой с болезнью Паркинсона.

Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram. Также она отметила, что вместо грустных поминок после смерти мистера Дэвиса его семьей была организована вечеринка с джаз-бэндом и гостями, которые делились приятными воспоминаниями о покойном - все, как он хотел при жизни.

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"Мы все узнали о нем что-то новое, ведь он прожил необычную жизнь. Он родился в хижине на берегу реки в Северной Каролине, а в итоге выступал по всему миру с докладами о своих исследованиях в области психологии. Он был рожден, чтобы стать учителем, и очень любил это дело. Он был блестящим и ярким, и люди любили его", - написала Кристин Дэвис.

Также она выразила свою любовь, поддержку и восхищение своей маме, которая заботилась о муже до последнего, врачам и мед. персоналу, который ей в этом помогал, и всем тем, кто сейчас отдает все силы, чтобы сделать жизнь своих близких с неизлечимыми болезнями чуточку комфортней.

Биологический папа Кристин Дэвис ушел из семьи, когда она была совсем маленькой. Профессор Кит Дэвис удочерил ее, когда женился на ее матери - будущей актрисе тогда было около трех лет. Для нее он был настоящим отцом, который подарил ей дом и преподал множество жизненных уроков.

Кит Дэвис
Кит Дэвис - папа Кристин Дэвис / instagram.com/iamkristindavis

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Ранее Главред рассказывал, что скрывается за открытым письмом о том, что популярный американский актер и демократ Том Хэнкс сбежал из США после победы Дональда Трампа на выборах.

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Что такое "Секс в большом городе"?

Секс в большом городе - американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Сериал основан на одноимённой книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним — Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сообщает Википедия.

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