В семье фехтовальщицы Ольги Харлан случилось горе

Спортсменка поделилась фотографией, где рассказала о своей боли.

Ольга Харлан / Liga.net

В семье украинской фехтовальщицы Ольги Харлан случилось горе.

Как написала спортсменка на своей странице в Instagram, умер близкий для нее человек. Ушла из жизни ее бабушка. Селебрити вспомнила, что последний раз видела бабушку две недели назад, когда приезжала в родной Николаев.

Она также поделилась последним фото своей любимой бабушки. "Это наше последнее фото с бабушкой. Оно было сделано две недели назад, когда я ездила домой. Это утреннее фото, я в своей дурацкой пижаме, бабушка с прической, сделанной мной, и немного улыбок на наших лицах. Но бабушке было очень больно. Сегодня ее не стало", - поделилась фехтовальщица.

Спортсменка добавила, что бабушка навсегда останется в ее памяти и сердце.

"Воспоминания о ней – это невероятная любовь, огромная поддержка, очень веселые истории с моего детства и многое другое, что останется в моей памяти навсегда. Навсегда в наших сердцах…", - написала на своей странице она.

Напомним, путинист, любитель войны, российский фигурист Роман Костомаров может лишиться пальцев.

Как сообщило российское издание Стархит, артисту скорее всего ампутируют пальцы на руках, а также ноги. "Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача, — рассказал источник в больнице.

"Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", - поведал источник.