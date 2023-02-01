Российскому фигуристу грозит ампутация почти всех конечностей

Роман Костомаров продолжает находиться в больнице под аппаратами.

Роман Костомаров / Фото Известия

Путинист, любитель войны, российский фигурист Роман Костомаров может лишиться пальцев.

Как сообщило российское издание Стархит, артисту скорее всего ампутируют пальцы на руках, а также ноги. "Роман в сознании, еще не говорит, но уже все осознает, каждый день к нему сейчас приходит жена — Оксана Домнина, ее пускают в реанимацию в сопровождении врача, — рассказал источник в больнице.

"Все достаточно стабильно. Но некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", - поведал источник.

Сообщается, что сейчас организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому доктора тщательно следят за анализами и ждут подходящего момента. "В будущем Роман скорее всего отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей", — продолжает источник.

Напомним, ранее российские медиа сообщили, что российский фигурист Роман Костомаров начал потихоньку приходить в себя.

"Роман Костомаров начал приходить в себя. Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура", — сообщает источник Матч ТВ. Причины болезни врачи так и не могут установить", - пишет СМИ.

В каком состоянии Костомаров

Роман Костомаров был госпитализирован в клинику в ночь на 10 января с пневмонией. Врачи немедленно поместили спортсмена в реанимацию.

К утру 11 января Роману Костомарову стало хуже, он был перевезен в Коммунарку.

Уже почти неделю спортсмен находится в коме, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи не делают пока никаких прогнозов.

Сообщалось, что у Костомарова начали синеть ноги.

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