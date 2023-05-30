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В России скончался актер популярных сериалов

Алена Кюпели
30 мая 2023, 23:49 обновлено 30 мая, 23:55
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Артиста не стала на 62-ом году жизни. Он скончался в больнице.
Стало известно о смерти актера Николая Шатохина
Стало известно о смерти актера Николая Шатохина / Фото Стархит

В террористической России скончался популярный актер, который прославился ролями в сериалах "Каменская" и "Склифосовский" Николай Шатохин.

По информации пропагандистского издания Стархит, о том, что артист умер сообщила режиссер Ксения Зорина. По ее словам, 62-летний актер скончался накануне. Последние дни он провел в больнице, где за его жизнь боролись врачи. Но помочь ему не смогли.

"Умер Коля Шатохин — потрясающий актер и замечательный человек. Умер он в больнице — так что даже его телефон сейчас в этой больнице, и оповестить друзей по телефону родственники возможности не имеют", - сообщила она.

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Шатохин прославился главными ролями в таких фильмах, как "Чувствительный милиционер" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова. За свою карьеру он сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых "Склифосовский", "Каменская", "Меченосец" и другие.

Напомним, ранее на 58-году жизни, за четыре дня до своего Дня рождения, скончался британский актер театра, кино и телевидения Рэй Стивенсон.

Ранее стало известно про смерть модельера и первого ведущего шоу "Модный приговор" Вячеслава Зайцева - у него внезапно открылось кровотечение, в больнице "откачать" его не удалось.

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