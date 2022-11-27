В России шокированы тем, как Ротару поддерживает ВСУ

Пропутинская телеведущая Ангелина Вовк пришла в ярость из-за поступки Софии Ротару.
Российская телеведущая Ангелина Вовк обрушилась с критикой на украинскую певицу Софию Ротару.
В эфире росТВ она заявила, что Ротару не просто поддерживает Украину, но и якобы оказывает финансовую помощь Вооруженным силам Украины.
"Мне было страшно узнать, что она спонсирует этих людей, которые бог знает что сейчас творят с русскими. Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!", - закатила истерику телеведущая, но почему-то умолчала, что именно Россия вторглась в Украину.
Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.
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