В протертых носках на фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк удивила новым фото

Модель российского происхождения не перестает удивлять. На этот раз - носки.

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк, которая отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина Россия против Украины, выложила на своей странице в Instagram свежее фото.

Между тем, фото, мягко говоря удивили поклонников супермодели, потому что напомнили "старые протертые носки", на которые надели "мамины каблуки".

Странное фото так и осталось неопознанным, и что этим хотела сказать или показать модель, пока неизвестно.

Напомним, этим летом Ирина Шейк попалась на использовании пропагандистской символики в повседневной жизни.

Тогда манекенщице удалось оправдаться, дескать не имела на уме ничего дурного, и не стоит искать политику там, где ее нет. Однако не прошло и полугода, как она вновь, пусть и невольно, стала рупором российской пропаганды.

Ирина Шейк стала главной героиней didgital-версии обложки известного глянцевого журнала V Magazine. Фотографией, которая украсила декабрьский номер модель поделилась на своей странице в Instagram.

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