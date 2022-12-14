В протертых носках на фоне Эйфелевой башни: Ирина Шейк удивила новым фото

Российская супермодель Ирина Шейк, которая отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина Россия против Украины, выложила на своей странице в Instagram свежее фото.
Между тем, фото, мягко говоря удивили поклонников супермодели, потому что напомнили "старые протертые носки", на которые надели "мамины каблуки".
Странное фото так и осталось неопознанным, и что этим хотела сказать или показать модель, пока неизвестно.
Напомним, этим летом Ирина Шейк попалась на использовании пропагандистской символики в повседневной жизни.
Тогда манекенщице удалось оправдаться, дескать не имела на уме ничего дурного, и не стоит искать политику там, где ее нет. Однако не прошло и полугода, как она вновь, пусть и невольно, стала рупором российской пропаганды.
Ирина Шейк стала главной героиней didgital-версии обложки известного глянцевого журнала V Magazine. Фотографией, которая украсила декабрьский номер модель поделилась на своей странице в Instagram.
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