Алина Кабаева, Владимир Путин / скриншот

Возможная любовница главного террориста планеты Владимира Путина, который напал на Украину и убивает ее мирных граждан Алина Кабаева, впервые после продолжительной паузы появилась на публике.

В частности, она посетила турнир "Ассоциации спортивных клубов России" в Подмосковье, куда съехались юные спортсменки.

По словам Кабаевой, спорт в России на сегодняшний день переживает тяжелое время и поэтому она призвала спортсменок не расстраиваться и вручила им денежные призы. Сообщается, что "Ева Браун" была в "прекрасном расположении духа и здравии".

Напомним, ранее сообщалось, что Алина Кабаева сделала аборт. При чем принудил её к этому якобы сам же Путин.

Путин якобы был недоволен тем, что Кабаева вновь беременна. Теперь бывшая спортсменка не появляется на публике.

"Многолетняя сожительница президента России Владимира Путина уже давно не показывается на публике и даже проигнорировала приглашение от своей "второй мамы" Ирины Винер почтить своим присутствием организованный Винер гала-концерт в Москве, приуроченный ко Дню города, в котором приняли участие все главные звезды отечественной гимнастики. Кабаева отклонила даже предложение передать привет участникам мероприятия в видеоформате. Причина отказа Алины принять участие в гала-концерте - состояние здоровья бывшей спортсменки", - пишет канал.

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