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Кабаева избавилась от нерожденной дочери: на аборте настоял Путин - СМИ

18 сентября 2022, 15:24

Путин якобы был огорчен тем, что Кабаева вновь забеременела та еще и девочкой.

Алина Кабаева, Владимир Путин
Кабаева сделала аборт по приказу Путина / скриншот

Так называемая любовница российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева сделала аборт. При чем принудил её к этому якобы сам же Путин. Об этом сообщили в Телеграм-канале Generall SVR.

Путин якобы был недоволен тем, что Кабаева вновь беременна. Теперь бывшая спортсменка не появляется на публике.

"Многолетняя сожительница президента России Владимира Путина уже давно не показывается на публике и даже проигнорировала приглашение от своей "второй мамы" Ирины Винер почтить своим присутствием организованный Винер гала-концерт в Москве, приуроченный ко Дню города, в котором приняли участие все главные звезды отечественной гимнастики. Кабаева отклонила даже предложение передать привет участникам мероприятия в видеоформате. Причина отказа Алины принять участие в гала-концерте - состояние здоровья бывшей спортсменки", - пишет канал.

Сообщается, что у Кабаевой срок беременности был уже более 20 недель и никаких медицинских и социальных показаний для прерывания беременности не было.

"После аборта возникли осложнения, и некоторое время Кабаева не могла появляться на публике", - говорится в сообщении.

Ранее в Сети раскрыли информацию о том, какой пол у будущего ребенка Кабаевой. Оказалось, что пара якобы ждет девочку. Эта новость необычайно расстроила Путина.

Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Вопреки тому, что общественность знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - всегда говорил Путин.

Другие новости:

Владимир Путин Алина Кабаева Россия
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