"В один день потерял всех": лидер Kalush Orchestra признался в зависимости

Олег Псюк рассказал, что вещества и алкоголь могли лишить его сцены и планов на будущее.

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Олег Псюк из Kalush Orchestra рассказал про алко- и наркозависимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kalush.official

Олег Псюк, реп-исполнитель, основатель и солист группы Kalush Orchestra, совершил признание - многие годы он был заложником наркотической и алкогольной зависимостей. Он рано пристрастился к запрещенным веществам, и его "расставание" с ними оказалось для артиста тяжелой миссией.

Впервые алкоголь Псюк попробовал в 6 лет - его угостили на стройке, где мальчик подрабатывал. Затем - в подростковом возрасте. "В 12 лет меня принесли пьяного домой. С 12 я подпивал, а с 14 уже так, что адекватные люди так не пьют", - рассказал музыкант на подкасте "Формула Волошина".

Когда Олегу Псюку было 22 года он уже имел серьезные проблемы. Зависимости не лишил его амбиций, и ради них он решил изменить свою жизнь раз и навсегда. Процесс этот был сложным, ведь он разом лишился всех своих приятелей.

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"Все закончилось в 22 года. У меня было очень много материальных целей. Я решил бросить сигареты и наркотики. Когда я принял решение это бросить, я понял, что мне нужно бросить окружение. В моей компании были все любители чего-то плохо. Я всем объявил, чтобы не писали мне по этому поводу, я могу просто с вами тусоваться. В этот день я потерял всех своих друзей. Это было лето 2016 года. Это очень непросто. Если двумя словами – это терпеть и бросить все окружение, которое употребляет. Когда ты тусуешься в таких компаниях, тебе оно вообще не кажется, что это неадекватно, так серьезно присесть", - говорит Олег Псюк.

Кто такие Kalush Orchestra? Kalush Orchestra - украинская фолк-хип-хоп группа, основанная в 2021 году, исполняет музыкальные композиции в стиле хип-хоп на украинском языке. Представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2022 и 15 мая 2022 года стала победителем этого конкурса с песней "Стефания", сообщает Википедия.

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