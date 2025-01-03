В компании любимых артистов-путинистов: "Мисс Украина Вселенная" опозорилась

Карина Жосан разочаровала своим поступком.

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Карина Жосан продолжает слушать российскую музыку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Карина Жосан

Кратко:

Карина Жосан показала, как отпраздновала Новый год

Модель попала в громкий скандал

Украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная - 2018" – Карина Жосан отдохнула в новогоднюю ночь с российскими артистами-путинистами в ОАЭ.

На своей странице в соцсетях Карина показала, как ей весело и подчеркнула, что была в компании "любимых артистов".

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Отметим, на вечеринке были Тимати, Егор Крид и другие артисты, которые в восторге от террористического нападения РФ на Украину.

После того, как украинцы начали высказывать свое мнение модели и разгорелся скандал, Карина ограничила доступ к своей странице.

Оргкомитет конкурса "Мисс Украина Вселенная", как и сама Жосан, пока воздерживается от комментариев.

Смотрите видео, как Карина Жосан праздновала Новый год:

Карина Жосан не отказывается от русского исскуства / фото: скрин t.me/theshowmustgoon24

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Лолита Милявская похвасталась подарками от российских фанатов. Певица также отметила, что отправляется на отдых к морю.

А также путинист Филипп Киркоров призналась, что его дочь Алла-Виктория имеет сложный характер и часто "делает нервы" всем. Певец не в восторге от поведения дочери, но он все же старается приучать ее к труду.

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Кто такая Карина Жосан? Карина Жосан - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018". В соцсетях Карина общается преимущественно на русском, кстати, и иногда на английском. О том, что она из Украины, указывает только ее указание в описании профиля, что она Мисс Украина Вселенная.В начале полномасштабного вторжения она выступила против войны и осудила Путина. Однако его патриотизма хватило ненадолго. Сейчас она не упоминает о терроре оккупантов и наслаждает заграничной жизнью.

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