В Казахстане, в городе Алматы отменили концерт этно-певицы Чыскыырай из-за ее участия в концерте в поддержку так называемых ЛНР и ДНР, прошедшем в сентябре прошлого года в Якутске.
По информации SakhaLife, один из поклонников певицы написал, что он не понимает такой беспринципности певицы. "Чыскыырай — талант, да. Но я не понимаю такой беспринципности: сначала выступить на Z-концерте, а потом поехать в Казахстан, чтобы выступать перед уехавшими россиянами", — пишет один из бывших поклонников творчества.
Сообщается, что в Казахстане отменены уже несколько концертов.
Напомним, ранее руководство миланского театра "Арчимбольди" решило отменить выступление артиста, балеруна, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина.
Решение отменить выступления артиста балета Сергея Полунина "социальной ответственностью", когда в условиях войны невозможно проведение запланированных спектаклей. Если перевести российскую пропагандистскую версию на нормальный язык, то концерты балеруна отменили по причине предательства, поддержки войны и убийств своих мирных сограждан.
"В последние недели сложилась такая обстановка на фоне протестов в социальных сетях и требованиях отменить выступления, что театру трудно поддерживать художественный выбор", - сказали в театре. То есть зрители стали требовать отмены концертов человека, который выступает за убийства.
Вас также может заинтересовать:
- Из-за агрессии: Макс Барских отменил свой концерт в Азербайджане
- "Она в расстрельных списках": Соседов рассказал, почему в Европе отменили концерты Ани Лорак
- "Лучше не обострять": в Италии отменили концерт ТНМК из-за неофашистов