Концерты отменяют один за другим, а поклонники певицы не разделяют ее пророссийской позиции.

Чыскыырай. Скриншот видео

В Казахстане, в городе Алматы отменили концерт этно-певицы Чыскыырай из-за ее участия в концерте в поддержку так называемых ЛНР и ДНР, прошедшем в сентябре прошлого года в Якутске.

По информации SakhaLife, один из поклонников певицы написал, что он не понимает такой беспринципности певицы. "Чыскыырай — талант, да. Но я не понимаю такой беспринципности: сначала выступить на Z-концерте, а потом поехать в Казахстан, чтобы выступать перед уехавшими россиянами", — пишет один из бывших поклонников творчества.

Сообщается, что в Казахстане отменены уже несколько концертов.

Напомним, ранее руководство миланского театра "Арчимбольди" решило отменить выступление артиста, балеруна, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина.

Решение отменить выступления артиста балета Сергея Полунина "социальной ответственностью", когда в условиях войны невозможно проведение запланированных спектаклей. Если перевести российскую пропагандистскую версию на нормальный язык, то концерты балеруна отменили по причине предательства, поддержки войны и убийств своих мирных сограждан.

"В последние недели сложилась такая обстановка на фоне протестов в социальных сетях и требованиях отменить выступления, что театру трудно поддерживать художественный выбор", - сказали в театре. То есть зрители стали требовать отмены концертов человека, который выступает за убийства.

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