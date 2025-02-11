В Грузии судили певицу Нино Катамадзе: что случилось

Нино Катамадзе оказалась в центре скандала и была ответчиком в суде.

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Нино Катамадзе объявили приговор / Коллаж Главред, фото Instagram/nino_katamadze_official

Вы узнаете:

Что случилось с Нино Катамадзе

За что ее судили

В Грузии состоялся суд, где ответчиком была популярная грузинская певица, которая также осудила военно вторжение террористической России в мирную Украину, Нино Катамадзе.

Как сообщает Грузия онлайн, 10 февраля, в Кутаисском городском суде судья Цицино Мосидзе признала 9 человек виновными в нарушении закона за проведение акции протеста возле дома судьи Малхаза Окропирашвили, а также за развертывание баннера: "Свободу Мзие Амаглобели".

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Среди них оказалась и певица Нино Катамадзе. Судья оштрафовал лиц, привлеченных к административной ответственности, на 5000 лари каждого (почти 75 000 гривен).

Процесс был шумный и резонансный. Во время заседания Нино Катамадзе заявила, что не намерена останавливаться в борьбе за справедливость: "Я не могу обещать вам, что остановлюсь, Мзии нужны наши голоса, и мы сказали, что судья был несправедлив".

Журналистку и директора грузинских изданий Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели задержали 12 января во время протеста в Батуми. Причиной стало то, что она дала пощечину начальнику местной полиции Иракли Джебуадзе, по ее словам, неоднократно ее оскорблявшей. Журналистке предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции, предусматривающего от 4 до 7 лет заключения.

В Тбилиси и других городах Грузии ежедневно проходят акции солидарности. Их участники считают дело журналистки попыткой давления на независимые СМИ.

С требованием освобождения Амаглобели к властям Грузии обращались многочисленные правозащитные организации, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Браату, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос.

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Ранее Главред рассказывал, как Нино и ее мужа Дато удается сохранить брак благодаря простому правилу, установленному в их семье.

Напомним, грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в связи с агрессией России.

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Кто такая Нино Катамадзе? Нино Катамадзе - грузинская джазовая певица. Выпустила 8 студийных альбомов. В 2019 назвала рф страной-оккупантом и отказалсь от выступлений там. В 2022 году поддержала Украину в ее противостоянии российской агрессии.

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