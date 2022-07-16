В Германии отменили концерт и "выдворили" путинскую певицу

Анна Нетребко / facebook.com/annanetrebko

В Германии в городе Штутгарт отменили сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, которая яро поддерживает президента-диктатора Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба компании-промоутера C2 Concerts, причина отмены концерта, что Нетребко "недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина".

Артистка должна была петь вместе со своим мужем, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым, в парадном дворе Штутгартского замка 3 сентября. Однако шоу отменили из-за отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга.

Земельная компания недвижимости и строительства принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберг и управляет, среди прочего, государственными замками и парками.

Министр финансов земли Даниал Баяз объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядку вплоть до преступлений и беспорядков".

В чем обвиняют Нетребко

Баяз еще в марте обвинил оперную диву в том, что она недостаточно явно дистанцировалась от президента России Владимира Путина.

Он заявил тогда, что пока Нетребко не дистанцируется "правдоподобно", она не будет петь в парадном дворе Штутгартского замка в сентябре.

Однако Нетребко видимо готовилась выступать 3 сентября в Германии и даже появилась на афише концерта.

Отметим, Анна Нетребко поддерживала террористов на Донбассе, а в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Позже она осудила войну, развязанную Россией в Украине, но не выступила против Путина.

Кроме того, Анну Нетребко уволили из легендарного оперного театра - нью-йоркского Метрополитен-опера.

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