Фанатку Путина и "ЛДНР" оперную певицу Нетребко уволили из легендарного театра в США

Анна Нетребко / Reuters

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, отказавшуюся публично осуждать агрессию РФ и ее президента Владимира Путина в отношении Украины, уволили из легендарного оперного театра - нью-йоркского Метрополитен-опера, сообщает телеканал CNN.

"Это большая художественная потеря для Met и для оперы. Анна — одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивавшим невинных жертв в Украине, пути вперед не было", — заявил генеральный менеджер театра Питер Гелб.

К слову, весной нынешнего года Нетребко должна была исполнить главную партию в легендарной опере "Принцесса Турандот" композитора Джакомо Пуччини. Уже известно, что ее заменит украинская певица Людмила МонастырскаяЧитайте такжеМадонна поддержала Украину и показала средний палец Путину

Напомним, небольшая часть российских звезд, которая выступают против войны с Украиной, публикует в социальных сетях черные квадраты с хэштегом #нетвойне, или записывают видеообращения, чтобы об ужасах, творящихся в нашей стране, узнало как можно больше людей.