Фанатку Путина и "ЛДНР" оперную певицу Нетребко уволили из легендарного театра в США

До того, еще в 2014-м Нетребко сделала пожертвование на оперный театр в оккупированном Донецке, а после — вместе с одиозным Олегом Царевым фотографировалась с "флагом Новороссии".
Российскую оперную певицу Анну Нетребко, отказавшуюся публично осуждать агрессию РФ и ее президента Владимира Путина в отношении Украины, уволили из легендарного оперного театра - нью-йоркского Метрополитен-опера, сообщает телеканал CNN.
"Это большая художественная потеря для Met и для оперы. Анна — одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивавшим невинных жертв в Украине, пути вперед не было", — заявил генеральный менеджер театра Питер Гелб.
К слову, весной нынешнего года Нетребко должна была исполнить главную партию в легендарной опере "Принцесса Турандот" композитора Джакомо Пуччини. Уже известно, что ее заменит украинская певица Людмила МонастырскаяЧитайте такжеМадонна поддержала Украину и показала средний палец Путину
Напомним, небольшая часть российских звезд, которая выступают против войны с Украиной, публикует в социальных сетях черные квадраты с хэштегом #нетвойне, или записывают видеообращения, чтобы об ужасах, творящихся в нашей стране, узнало как можно больше людей.