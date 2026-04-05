"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Кратко:
- Умер Петр Приймак - известный оперный певец
- О его смерти высказался худрук Национальной оперы
Украинский оперный певец, Заслуженный артист Украины и солист Национальной оперы Украины Петр Приймак умер в возрасте 57 лет. Смерть наступила утром 5 апреля, на Вербное воскресенье.
О смерти исполнителя сообщил художественный руководитель Оперы Анатолий Соловьяненко. Он отметил, что уход Петра стал для его коллег трагической неожиданностью.
"Утро Вербного воскресенья принесло нам печальную весть — в вечность ушел ведущий солист театра, заслуженный артист Украины Петр Приймак. В это трудно поверить, это трудно принять, ведь всего позавчера он пел в опере "Кармен" — как оказалось, в последний раз... Светлая тебе память, дорогой друг…", - написал Соловьяненко в социальных сетях.
Причина смерти Петра Приймака не разглашается. Два с половиной года назад, в октябре 2023 года певец потерял брата Павла, который также солировал в Национальной опере.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
