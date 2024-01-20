В больнице умер старший Меладзе

Мужчинне стало плохо после осложнений, вызванных коронавирусом.

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Умер отец братьев Константина и Валерия Меладзе / Коллаж Главред, фото Instagram/meladzevalerian

Российские пропагандистские СМИ сообщают о том, что скончался отец братьев Меладзе.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, Шота Меладзе умер в возрасте 90 лет.

Сообщается также, что свои последние дни Меладзе-старший провел в больнице, в крайне тяжелом состоянии — с осложнениями после ковида. Из-за его смерти Валерий перенёс три своих концерта в Алматы - на 2, 4 и 6 февраля.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Меладзе-старший попал в больницу в тяжело состоянии. Речь идет про отца певца и музыкального продюсера - 90-летнего Шоту Константиновича.

Умер отец братьев Меладзе / Скриншот Mash

Ранее бывшая жена Валерия Меладзе Ирина накинулась на экс-ВиаГру Альбину Джанабаеву из-за его измен. Женщина убеждена, что певица увела у нее мужа не из нежных чувств, а из корысти.

Тем временем Альбина Джанабаева удивила поклонников блеклым видом без макияжа. Прежде всегда сверкающая свежестью и энергичностью певица сильно изменилась.

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