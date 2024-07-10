РосСМИ заявляют, что певица Алсу уже нашла замену мужу.

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Алсу завела любовника / коллаж: Главред, фото: t.me/alsouofficial

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину, сейчас разводится с мужем Яном Абрамовым. Бизнесмена обвиняют в изменах певице.

Появились слухи, что Абрамов давно не живет дома и лишь изредка появляется, чтобы навестить детей.

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Как сообщают росСМИ, артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода.

"Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Кто такая Алсу? Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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